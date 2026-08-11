El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, acudió al lugar donde hubo un derrumbe de un edificio en la colonia Escandón, indicó que antes eran oficinas de ICA y que ahorita estaban en proceso de demolición cuya licencia está vigente por lo que la empresa será quien deba responder sobre lo que pasó.

Si bien dijo la fiscalía capitalina será quien determine las causas del derrumbe, se tiene información que un árbol presuntamente se venció y afectó a la estructura.

“El edificio cuenta con la licencia de demolición que fue emitida por la alcaldía el 15 de julio de 2026 y tendrá que ser el DRO de la Obra y la propia constructora quienes asuman la responsabilidad civil y de todo relacionado con esto. No debí haber fallado el proceso de demolición”, dijo.

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“Nosotros expedimos la licencia como tal, la responsabilidad la asume el constructor y el DRO”, expuso.

Tabe aseveró que el DRO, que se llama el Director Responsable de Obra, es el responsable de la supervisión de que la demolición se realiza conforme a lo establecido.

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Sobre los trabajos, el edil dijo que siguen para eliminar el riesgo en la zona para poder abrir la vialidad que es la lateral de Viaducto.

“Lo primero es mitigar los riesgos”, aseveró y después la fiscalía deberá determinar “¿por qué se colapsó en el proceso de demolición?”.

LL