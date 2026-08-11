La alcaldía Miguel Hidalgo informó que el inmueble que colapsó en la colonia Escandón contaba con todas las autorizaciones para ser demolido, “pero algo falló”.

El edil panista Mauricio Tabe explicó que se atendió de manera inmediata este incidente y confirmó que no se registraron personas lesionadas.

Precisó que el inmueble contaba con todas las autorizaciones del Gobierno de la Ciudad de México, así como con la licencia de demolición emitida por la alcaldía el 15 de julio de 2026 y un estudio de riesgo autorizado por la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad.

Añadió que los trabajos de demolición estaban bajo la responsabilidad del Director Responsable de Obra (DRO) y de la empresa encargada de su ejecución, por lo que corresponderá a las autoridades competentes determinar las causas del incidente, así como cualquier responsabilidad derivada de los hechos.

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“Contaba con todos los permisos, pero algo falló y tendrán que ser el Director Responsable de Obra y la propia constructora quienes expliquen qué ocurrió. No debió haber fallado el proceso de demolición y tendrán que determinarse las causas y si se incumplieron las medidas de seguridad para evitar que esto sucediera”, sostuvo.

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Tabe señaló que, desde que se recibió el reporte, personal de la Dirección Ejecutiva de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la alcaldía se trasladó al punto para brindar atención y verificar las condiciones del inmueble y de la zona.

“Lo primero es garantizar la seguridad de las personas. Afortunadamente, no tenemos personas lesionadas. Nuestro equipo acudió de inmediato y estaremos pendientes de que se cumplan todas las medidas de seguridad y la normatividad”, señaló el alcalde.

Mauricio Tabe afirmó que corresponderá a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México determinar la apertura de una carpeta de investigación y, en su caso, deslindar las responsabilidades correspondientes.

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Una vez iniciados los trabajos de retiro del escombro y liberación de la vialidad, personal de la Dirección de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo, en coordinación con el Gobierno de la CDMX, realizó la verificación y suspensión de los trabajos en el inmueble.

El edil reiteró que la alcaldía mantendrá vigilancia sobre las obras y demoliciones que se realizan en la demarcación, con el objetivo de proteger la integridad de vecinos, trabajadores y transeúntes.

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mahc/LL