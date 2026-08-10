El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, anunció que triplicarán la plantación de árboles afectados por las fuertes lluvias, y que alcanzarán 600 nuevos ejemplares al cierre de 2026.

Al encabezar la Jornada Reverdece MH en la Alameda Tacubaya, Tabe explicó que, desde el inicio de la temporada de lluvias, la alcaldía ha plantado ya 300 árboles y que durante agosto y septiembre se sembrarán otros 300, con lo que no sólo se repondrán los ejemplares que resultaron afectados, sino que se superará la meta inicial de reforestación.

El alcalde subrayó que este esfuerzo permitirá atender las afectaciones provocadas por las lluvias torrenciales del pasado 11 de junio y, al mismo tiempo, fortalecer el patrimonio ambiental de la demarcación para mantener y mejorar sus parques, jardines y camellones.

Lee también Brugada ofrece apoyo de CDMX a Colombia tras sismo de 7.4; "enviamos un gran abrazo", dice

En el caso de la Alameda Tacubaya, destacó que las cuadrillas de la Dirección Ejecutiva de Medio Ambiente y Sustentabilidad realizaron trabajos integrales de recuperación, entre ellos la plantación de tres mil 500 plantas y la restitución de nueve árboles.

Tabe recordó que, desde la creación de la Dirección Ejecutiva de Medio Ambiente y Sustentabilidad, también se ha fortalecido la colaboración con la iniciativa privada, vecinos y distintos sectores de la sociedad para ampliar la superficie de áreas verdes bajo esquemas de adopción.

[Publicidad]

“Pasamos de 14 a 17 hectáreas que teníamos, con más de 700 espacios adoptados, y seguimos promoviendo la adopción de áreas verdes por parte de nuestras vecinas y vecinos y de quienes desarrollan una actividad económica, empresarios, restauranteros; en fin, todos aquellos que se quieren sumar al cuidado del planeta. Los estamos invitando a participar en este esfuerzo para que Miguel Hidalgo reverdezca”, precisó.

El alcalde reconoció al equipo de la Dirección Ejecutiva de Medio Ambiente y Sustentabilidad, encabezado por Sergio Aburto Sánchez, por impulsar el programa Reverdece MH y avanzar en la recuperación y mantenimiento de los espacios públicos de la demarcación.

dmrr