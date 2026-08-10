Tras destacar que la CDMX tuvo el julio con menos homicidios desde hace 12 años, indicador al que calificó como el “más contundente” de la política de seguridad, la jefa de Gobierno, Clara Brugada aseveró que las cifras de este delito en la capital son confiables y transparentes.

“Tuvimos el julio con menos homicidios en 12 años y es un resultado de enorme importancia. Significa que en julio la ciudad alcanzó su nivel más bajo de homicidios para ese mes desde el 2014. Recordemos también que eso sucedió el mes pasado de junio, con el Mundial y ahí tuvimos en junio de 2026 el menos número de homicidios en 15 años, por lo tanto, la tendencia se consolida”, indicó.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina resaltó que a pesar de tener metodologías distintas, tanto los resultados en seguridad que da el Gobierno de la CDMX como los datos del INEGI confirman la misma tendencia de reducción en cuanto a homicidios.

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“Las cifras de homicidios de la ciudad son confiables, transparentes, verificables, robustas; de acuerdo con el INEGI, las defunciones por homicidio disminuyeron 16% entre 2024 y 2025, una reducción del doble de lo que muestran nuetsros registros. La diferencia se debe a que la investigación en la ciudad permite esclarecer el móvil de todas las muertes violentas”, indicó.

Brugada Molina aseveró que el INEGI registra las muertes violentas que reporta en un primer momento el sistema de salud, mientras que la Fiscalía realiza una investigación “exhaustiva” que permite esclarecer las causas de cualquier muerte violenta.

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“Que el INEGI registre una reducción mayor de homicidios en la ciudad a la que muestran nuestros datos, es una importante validación externa e independiente de los resultados de la estrategia de seguridad”, dijo.

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Asimismo, destacó algunos datos en materia de seguridad en la CDMX; la reducción en homicidios dolosos; 63% menos delitos de alto impacto respecto a 2019; 11 mil 594 detenidos por alto impacto desde que inició su administración; y un aumento de 132% de órdenes de aprehensión por extorsión desde 2024.

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En su oportunidad, el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, dio a conocer que desde que inició la actual administración, se ha logrado detener a 11 mil 594 personas por delitos de alto impacto, así como la desarticulación de 44 células criminales.

LL