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Un adolescente de 17 años murió tras ser víctima de una agresión directa con disparos de arma de fuego, ocurrida en calles de la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.
De acuerdo con los primeros reportes, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al cruce de Toltecas y Peñón, donde localizaron al joven con un impacto de bala en el cráneo.
Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona fue acordonada y se dio aviso al agente del Ministerio Público para iniciar las investigaciones y realizar los peritajes correspondientes.
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A través del análisis de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona, las autoridades buscan identificar al probable responsable, quien habría escapado a pie y vestido de negro.
La Fiscalía capitalina llevará a cabo las diligencias para esclarecer el homicidio y determinar el móvil de la agresión.
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Información en desarrollo.
LL
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