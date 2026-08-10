Un motociclista perdió la vida tras verse involucrado en un accidente vial con una camioneta en el cruce de Eje 3 Sur y la calle Dr. Andrade, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista habría intentado ganarle el paso a la camioneta cuando se produjo el choque. Debido al impacto, el conductor de la motocicleta quedó tendido sobre la carpeta asfáltica.

Servicios de emergencia acudieron al sitio; sin embargo, los paramédicos confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales.

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La zona fue acordonada mientras autoridades realizaban las diligencias correspondientes, lo que generó afectaciones a la circulación en este punto de la Ciudad de México.

Las autoridades recomiendan a los automovilistas extremar precauciones y considerar vías alternas.

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