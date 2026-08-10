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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta naranja por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este lunes 10 de agosto en nueve de las 16 alcaldías de la CDMX.
Las demarcaciones con alerta son: Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. En esas demarcaciones se prevé lluvia de entre 30 y 49 milímetros, así como caída de granizo, entre las 13:00 y las 21:00 horas.
Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.
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También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.
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mahc/LL
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