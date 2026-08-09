La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) detuvo el pasado viernes 7 de agosto a seis personas por su probable participación en el delito de fraude genérico relacionado con Strategic Capital Agency, empresa conocida comercialmente como Inverforx, un caso que concentra 396 investigaciones y 410 víctimas.

La investigación apunta a una afectación patrimonial aproximada de 700 millones de pesos. Las indagatorias establecieron que la empresa habría utilizado un esquema tipo Ponzi o piramidal para captar recursos de inversionistas mediante la promesa de rendimientos muy superiores a los ofrecidos en el mercado.

Seis personas fueron detenidas por el delito de fraude genérico por el caso Strategic Capital Agency; operaba por estafa piramidal. | Foto: Especial.

¿Cómo operaba Strategic Capital Agency?

En un comunicado, la FGJ-CDMX informó que las personas imputadas se presentaban como asesores financieros y contactaban directamente a las víctimas para ofrecerles ganancias de entre 10 y 90 por ciento sobre el capital aportado, con plazos inferiores a un año.

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Las inversiones podían ir de 50 mil hasta ocho millones de pesos y quedaban asentadas en contratos de asesoría, consultoría o intermediación. De esta manera, los inversionistas entregaban sus recursos bajo la expectativa de recibir posteriormente el capital y los rendimientos prometidos.

Una parte del mecanismo consistía en pagar inicialmente rendimientos a algunos inversionistas. Esto permitía generar confianza y, posteriormente, algunas de esas personas aportaban cantidades mayores de dinero.

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Los inversionistas también tenían acceso a una plataforma que simulaba mostrar los movimientos y rendimientos de sus inversiones. Las capturas de ese sistema fueron entregadas por las víctimas como parte de las evidencias incorporadas a la investigación.

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Así justificaban la falta de pagos a las víctimas

El problema se presentaba cuando vencían los plazos establecidos para devolver los recursos. En ese momento, a las víctimas se les informaba que el dinero no podía ser entregado debido a una supuesta auditoría de autoridades hacendarias y al aseguramiento de las cuentas de la empresa.

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Los inversionistas no recuperaban el capital que habían aportado ni los rendimientos que se les habían ofrecido.

La Fiscalía CDMX reconstruyó parte de este mecanismo a partir de las entrevistas realizadas a las víctimas, quienes describieron la intervención de los asesores con los que tuvieron contacto y entregaron correos electrónicos, contratos, pagarés y capturas de la plataforma.

Estos materiales fueron analizados por especialistas en investigación cibernética y contabilidad y contrastados con documentación corporativa de Strategic Capital Agency.

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