[Publicidad]
"Michael", el biopic sobre Michael Jackson que ha recaudado más de 1.016 millones de dólares en todo el mundo, tendrá una segunda parte que comenzará a rodarse a finales de este año o principios de 2027, según ha revelado Variety.
Lionsgate, la productora del filme, prevé que esta nueva entrega pueda estrenarse a finales del año que viene o principios de 2028.
"Michael" es el biopic que más ha recaudado de la historia del cine. Desde su estreno el 21 de abril ha recaudado 1.016 millones de dólares en todo el mundo, 372 millones en Norteamérica y 643 en el resto del mundo.
Lee también Shakira canta en cinco idiomas “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026
El filme, protagonizado por Jaafar Jackson, sobrino del cantante, y dirigido por Antoine Fuqua, narra la trayectoria del artista desde sus comienzos en los Jackson 5 hasta convertirse en una superestrella.
La primera película concluye con la gira Bad de 1987 y no está claro qué periodo de la vida de Jackson abordará la segunda película.
[Publicidad]
Acusaciones de abuso sexual
La película tenía previsto abordar las acusaciones de abuso sexual pero los abogados de la herencia de Jackson descubrieron una cláusula en el acuerdo alcanzado con uno de los acusadores que impedía que este fuera representado en cualquier película.
Lee también Paulina Rubio gana batalla legal contra su ex, "Colate"; confirma la abogada de la cantante
Esto obligó a la productora a rehacer una parte de la historia, pero un directivo de la compañía, Adam Fogelson, señaló que parte del material que se eliminó podría utilizarse en esta próxima secuela.
[Publicidad]
"Tenemos varias secuencias, especialmente algunas grandes secuencias musicales, que se rodaron anteriormente y que casi con toda seguridad se incorporarán", dijo Fogelson en una llamada con inversores.
"Ahora mismo estamos centrados sobre todo en cómo asegurarnos que podemos ofrecer, al precio adecuado, la secuela más grande y mejor posible. Eso es lo que el público va a querer y lo que se merece después de la experiencia que les ofrecimos la primera vez".
Lee también Alicia Silverstone volverá como Cher; preparan serie de "Clueless" para Paramount+
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Mundo
Sismo de 7,4 sacude Colombia; reportan daños materiales
Colegio de Ingenieros Civiles de México
Nueva Ley Ambiental en México: buenas noticias… grandes desafíos
Universal Deportes
Barcelona sólo ha reflejado el poder de La Masia en la Selección de España y tiene una deuda pendiente
Universal Deportes
La Masia del Barcelona es protagonista de los dos títulos de la Selección de España en la Copa del Mundo
Educación
¿Vale la pena tramitar el pasaporte mexicano por 10 años? Ventajas y costo actualizado 2026
Negocios
Solicitan mexicanos para trabajar en Alemania: Pagan $42,300 y las entrevistas serán en Monterrey
Educación
¿Viajar a Estados Unidos para dar a luz? Buscan negar visas y vetar ‘de por vida’ a quien lo haga
Showbiz
Influencer Anastasia Karanikolaou derrite Instagram con diminuto bikini dorado de impacto