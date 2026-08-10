Universal Deportes | 09-08-26 | 19:58 | Actualizada | 09-08-26 | 22:20 |

Esta noche el América y Portland Timbers cierran la actividad de la actividad dominical de la en un partido en el que las Águilas buscan un triunfo que los acerque a los primeros lugares de la tabla de posiciones y asegure su boleto a la siguiente fase.

Guillermo Almada, en conferencia de prensa previo al choque frente al Portland, criticó el formato y la cantidad de veces que los equipos mexicanos juegan como visitantes, pero aseguró que irán por la victoria. Desafortunadamente para el estratega uruguayo, Alejandro Zendejas no estará disponible para este partido.

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Afortunadamente para los aficionados azulcremas, el partido será transmitido por televisión abierta; sin embargo, en EL UNIVERSAL Deportes tendremos el minuto a minuto del partido para que no te pierdas las acciones más destacadas del encuentro.

América vs Portland Timbers: Minuto a minuto

Universal Deportes 10:19 PM

Termina el partido

América ganó 3-1

Universal Deportes 10:13 PM

Min 88. Goool del América

Óscar Perea anota el 3-1 en su debut

Universal Deportes 09:48 PM

Min 63. Goool del América

Violante le regresa la ventaja a las Águilas 

Universal Deportes 09:31 PM

Empieza el segundo tiempo

Universal Deportes 09:17 PM

Termina el primer tiempo

Universal Deportes 08:45 PM

Min 19. Gooool de Portland

Kristoffer Velde empata el partido 

Universal Deportes 08:33 PM

Min 6. Goool del América

Brian Rodríguez anota de tiro libre el 1-0

Universal Deportes 08:32 PM

Empieza el partido

Universal Deportes 07:50 PM

Detalles del partido

Hora: 20:15 horas 

Transmisión: Canal 5, TUDN, Imagen TV y Apple TV

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