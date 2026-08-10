Esta noche el América y Portland Timbers cierran la actividad de la actividad dominical de la Leagues Cup en un partido en el que las Águilas buscan un triunfo que los acerque a los primeros lugares de la tabla de posiciones y asegure su boleto a la siguiente fase.

Guillermo Almada, en conferencia de prensa previo al choque frente al Portland, criticó el formato y la cantidad de veces que los equipos mexicanos juegan como visitantes, pero aseguró que irán por la victoria. Desafortunadamente para el estratega uruguayo, Alejandro Zendejas no estará disponible para este partido.

Lee también Acusan a Jürgen Damm de “xenófobo, racista e ignorante” por negar a mexicanos nacidos en el extranjero

Afortunadamente para los aficionados azulcremas, el partido será transmitido por televisión abierta; sin embargo, en EL UNIVERSAL Deportes tendremos el minuto a minuto del partido para que no te pierdas las acciones más destacadas del encuentro.

América vs Portland Timbers: Minuto a minuto

Universal Deportes 10:19 PM Termina el partido América ganó 3-1

Universal Deportes 10:13 PM Min 88. Goool del América Óscar Perea anota el 3-1 en su debut

Universal Deportes 09:48 PM Min 63. Goool del América Violante le regresa la ventaja a las Águilas

Universal Deportes 09:31 PM Empieza el segundo tiempo

Universal Deportes 09:17 PM Termina el primer tiempo

Universal Deportes 08:45 PM Min 19. Gooool de Portland Kristoffer Velde empata el partido

Universal Deportes 08:33 PM Min 6. Goool del América Brian Rodríguez anota de tiro libre el 1-0

Universal Deportes 08:32 PM Empieza el partido