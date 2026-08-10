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Esta noche el América y Portland Timbers cierran la actividad de la actividad dominical de la Leagues Cup en un partido en el que las Águilas buscan un triunfo que los acerque a los primeros lugares de la tabla de posiciones y asegure su boleto a la siguiente fase.
Guillermo Almada, en conferencia de prensa previo al choque frente al Portland, criticó el formato y la cantidad de veces que los equipos mexicanos juegan como visitantes, pero aseguró que irán por la victoria. Desafortunadamente para el estratega uruguayo, Alejandro Zendejas no estará disponible para este partido.
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Afortunadamente para los aficionados azulcremas, el partido será transmitido por televisión abierta; sin embargo, en EL UNIVERSAL Deportes tendremos el minuto a minuto del partido para que no te pierdas las acciones más destacadas del encuentro.
América vs Portland Timbers: Minuto a minuto
Universal Deportes 10:19 PM
Termina el partido
América ganó 3-1
Universal Deportes 10:13 PM
Min 88. Goool del América
Óscar Perea anota el 3-1 en su debut
Universal Deportes 09:48 PM
Min 63. Goool del América
Violante le regresa la ventaja a las Águilas
Universal Deportes 09:31 PM
Empieza el segundo tiempo
Universal Deportes 09:17 PM
Termina el primer tiempo
Universal Deportes 08:45 PM
Min 19. Gooool de Portland
Kristoffer Velde empata el partido
Universal Deportes 08:33 PM
Min 6. Goool del América
Brian Rodríguez anota de tiro libre el 1-0
Universal Deportes 08:32 PM
Empieza el partido
Universal Deportes 07:50 PM
Detalles del partido
Hora: 20:15 horas
Transmisión: Canal 5, TUDN, Imagen TV y Apple TV
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