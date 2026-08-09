No son los más espectaculares, pero sí contundentes. Cruz Azul encontró la victoria por 2-1 ante el New York City FC en la Jornada 2 de la Leagues Cup, gracias al gol de Paradela que le dio su segundo triunfo al cuadro cementero en la competencia.

Desde la previa se esperaba que La Máquina y los neoyorquinos dieran un espectáculo sobre el terreno de juego, y así pasó, pero hasta muy tarde en la primera parte.

Las verdaderas emociones llegaron una vez superada la barrera de los 30 minutos. El primer aviso llegó por parte de Talles Magno, del NYC FC. El brasileño ensayó desde fuera del área, aunque no tuvo suerte con ese disparo.

Esa peligrosa llegada provocó el despertar de la ofensiva celeste de la mano de Palavecino. El mediocampista argentino encontró la anotación con un colocado disparo de zurda, que fue posible gracias a la intensa lucha de Erik Lira por el esférico al borde del área grande del cuadro estadounidense.

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¡Golazo del 8️⃣ celeste! ¡Agustín Palavecino adelanta al @CruzAzul desde afuera del área! 🚂



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Una vez que cayó el gol, los futbolistas del equipo de la Gran Manzana exigían una falta previa al gol y la anulación del mismo, pero el árbitro central aseguró que no existía ningún tipo de infracción.

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Joel Huiqui se notaba aliviado por la anotación y ya apuntaba a irse al descanso con la ventaja en el marcador, hasta que apareció el tanto del empate en el descuento de la primera mitad.

La anotación de Max Murray tumbó la ventaja celeste, así como lo hizo con la defensa. El central le ganó en la marca a Orozco Chiquete para martillar el centro de Nicolás Fernández y emparejar las cosas en el añadido de la primera mitad.

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El escenario en la segunda mitad se pareció a lo que fue en los primeros 45 minutos: una posesión disputada hasta que La Máquina tomó el control del esférico.

¡Paradelaaaaaa! 🤩



Cruz Azul retoma la ventaja gracias al zapatazo de José desde fuera del área 🚂



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Los celestes sí tuvieron un par de llegadas mucho más peligrosas que su rival y, aunque no encontraban el arco, no cesaban en su intento de hacer el tanto del descuento para evitar los penaltis.

En el minuto 77, Carlos Rodríguez encontró a Paradela dentro de la media luna y cayó el segundo para los mexicanos. El argentino controló de izquierda y parecía que finalizaría con su perfil dominante, pero se acomodó el balón a la derecha para pegarle con furia al esférico, que rebotó en un defensor del New York City y entró a la portería. La suerte le sonrió a La Máquina.

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La victoria ahora coloca a Cruz Azul como un candidato a meterse a los cuartos de final de este certamen, el cual aspiran a ganar.