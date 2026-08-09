El Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD) aseguró que México enfrenta una erosión de su vida democrática, por lo que llamó a impulsar una estrategia de reconstrucción democrática rumbo a las elecciones de 2027.

La organización señaló en un comunicado que durante los últimos ocho años los gobiernos han impulsado acciones que han debilitado las normas e instituciones que sostienen al sistema democrático.

"Desde el gobierno se ha fomentado el desaliento, el sentimiento de que nada tiene sentido porque ellos son los dueños invariables del poder político. Por ello es necesario actuar y, de cara a las elecciones de 2027, reivindicar una serie de temas centrales para nuestra vida en común y llamar a la acción", explicaron.

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Por ello, plantearon la necesidad de reivindicar temas centrales para la vida pública del país y promover la participación ciudadana en el proceso electoral de 2027.

Uno de los principales señalamientos refiere a la representación en la Cámara de Diputados, en el que consideran que existe una “anomalía constitucional” debido a que una coalición que obtuvo 54% de los votos cuenta con 73% de los diputados.

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El IETD propone modificar la interpretación que permitió dicha distribución para garantizar que la representación de las distintas fuerzas políticas en San Lázaro corresponda de manera más fiel a los resultados electorales y al sentido de la Constitución.

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También llamó al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a evitar convertirse en cómplices de violaciones a la normatividad electoral y plantea iniciar, antes del comienzo de las precampañas.

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Además, propuso construir una amplia red integrada por ciudadanos, organizaciones civiles y partidos políticos para vigilar el desarrollo de las elecciones de 2027, teniendo especial atención en las casillas, urnas, actas y votos.

Asimismo, plantea que las campañas electorales deben dejar de centrarse en descalificaciones y confrontaciones para convertirse en espacios de debate sobre los principales problemas nacionales.

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Por último, señaló que las distintas corrientes de la democracia mexicana, particularmente la izquierda democrática, deben "formular un programa de rescate y reconstrucción democrática, pero sin olvidar ni por un momento el problema social que está en la base del extendido malestar con la democracia en México".

El IETD advirtió que la polarización y el desaliento pueden contribuir a la desmovilización ciudadana y sostiene que una de las características de los autoritarismos es generar resignación y un consenso pasivo.

El instituto finalizó con un llamado a que la pluralidad política del país se exprese y participe activamente para impulsar una reconstrucción democrática de la República.

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El comunicado fue firmado por:

José Woldenberg, Rolando Cordera, Raúl Trejo Delarbre, Julia Carabias, Lorenzo Córdova, Gilberto Guevara Niebla, Mauricio Merino, Ciro Murayama, Enrique Provencio, Santiago Oñate Laborde, José Carreño Carlón, Luis Emilio Giménez Cacho, Hortensia Santiago, Rosa Elena Montes de Oca, Sergio López Aylón, Javier Martín Reyes, Carlos Flores V., Antonio Ávila, Paulina Gutierrez, Jorge Javier Romero, Antonio Azuela, Mariano Sánchez T., Ariel González, Asmara González, Fernando Tudela, Arturo Sánchez Gutiérrez, Patricia Ortega, Francisco Gómez Ruiz, Jaime Trejo Monroy, German González D., Alonso Bassanetti, Elsa Cadena, Jesús Galindo, Itzel Ortiz, Roberto Cabral, Carlos Alvarado, Carlos Garza Fala, Alfredo Popoca, Fernando Arruti, Fabián González, Rosa Rojas, Christian Uziel García R., Paloma Mora, Maria C. Mora, Antonio Franco G., Manuel Vargas M., Emiliano López Rascón, Máximo Sánchez Moreno, María Dolores Becerril C., Jorge Bustilos, María de los Ángeles Pensado.

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