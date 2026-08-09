La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Organización del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (CTBTO) acordaron compartir información sísmica e hidroacústica, formar a jóvenes científicos, fomentar el intercambio de conocimientos y el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación.

El nuevo acuerdo de colaboración signado incluye que el Servicio Sismológico Nacional compartirá con el organismo internacional información de las estaciones auxiliares localizadas en la península de Yucatán, Oaxaca y Baja California Sur y podrá acceder a datos primarios del CTBTO para fortalecer las capacidades nacionales de monitoreo, prevención y alerta temprana ante tsunamis.

En ese sentido, María Soledad Funes Argüello, coordinadora de la Investigación Científica, recordó que la Universidad Nacional es una comunidad que construye futuros, uno de ellos es el de la paz y el convenio permitirá utilizar datos sísmicos auxiliares e hidroacústicos del Sistema Internacional de Vigilancia para el alertamiento temprano de tsunamis, lo que fortalecerá su capacidad para comprender los fenómenos naturales y contribuir a proteger a la población.

Lee también Secretaría de las Mujeres condena violencia sexual contra niña de 11 años en Tamaulipas; exige garantizar sus derechos

En este contexto, rememoró que hace 30 años la comunidad internacional se propuso un objetivo sencillo, pero difícil de alcanzar: impedir toda explosión nuclear de ensayo en el mundo para frenar el desarrollo de nuevas armas y el perfeccionamiento de las existentes, un compromiso que, dijo, la Máxima Casa de Estudios comparte.

Ante titulares de institutos, facultades y coordinaciones de diferentes áreas de la Universidad, William Lee Alardín; coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales, destacó que la Universidad de la nación está comprometida con valores como la libertad de pensamiento, la igualdad de las personas y el razonamiento como una forma de resolver nuestras diferencias.

[Publicidad]

El también investigador manifestó que para la institución resulta natural participar con la CTBTO para contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos y ayudar a prevenirlos siempre que sea posible.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov