Estados Unidos vs México: EN VIVO – Final – Campeonato Concacaf Sub-20

Con el pase al Mundial Sub-20 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 ya asegurados, la Selección Mexicana llega a la gran final del Campeonato Sub-20 con la oportunidad de coronar un torneo que ha dejado buenas sensaciones.

El conjunto dirigido por Álex Diego ha mostrado capacidad de reacción en los momentos complicados y ahora busca poner el broche de oro ante su máximo rival de la región.

A lo largo de la competencia, el Tricolor ha destacado por su fortaleza colectiva y por la personalidad de varios de sus jóvenes talentos, quienes han sabido responder a la presión de jugar en casa.

Esa combinación de disciplina táctica y entrega será fundamental para afrontar un partido que suele definirse por detalles.

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Del otro lado estará una selección de Estados Unidos que ha mantenido una línea ascendente en las categorías juveniles durante los últimos años.

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El conjunto de las Barras y las Estrellas cuenta con futbolistas de gran intensidad física y una propuesta ofensiva que exigirá máxima concentración a la defensa mexicana durante los 90 minutos.

Con el respaldo de su afición en las tribunas del Estadio Banorte, el equipo mexicano intentará imponer condiciones desde el inicio y convertir el apoyo del público en un factor determinante.

La misión es clara: cerrar una destacada participación con una victoria que confirme su dominio en la región y le permita levantar el título de campeón de la Concacaf.

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Aquí puedes seguir el minuto a minuto del Estados Unidos vs México









Universal Deportes 06:31 PM México consigue su segunda anotación en el minuto 69 Cristóbal Alfaro marca su doblete en la final del Campeonato Concacaf Sub-20 y acerca al Tricolor a al título.

#Sub20 | ⏱️60' Cambios:



Salen: Hugo Camberos y Diego Ramírez



Entran: Aldahir Valenzuela y Luis Gamboa



🇺🇸 0-1 🇲🇽#ProyectoSelecciones 💚🤍❤️ — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) August 10, 2026

Universal Deportes 06:16 PM México intenta ampliar el marcador en el minuto 55 Diego Ramírez dispara de larga distancia, pero el balón se va por un costado de la portería de Estados Unidos.

#Sub20 | ⏱️Comienza el segundo tiempo en la Gran Final del Campeonato Sub-20 de la Concacaf.



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Universal Deportes 05:51 PM Se termina el primer tiempo de la final del Campeonato Concacaf Sub-20 México se va al descanso con la ventaja en el marcador y está a 45 minutos de levantar el trofeo en el Estadio Banorte.

#Sub20 | ⏱️44' Tras la revisión en el VAR, el árbitro decide expulsar al #4 de Estados Unidos, Chris Applewhite, por cortar una oportunidad de gol.



🇺🇸 0-1 🇲🇽#ProyectoSelecciones 💚🤍❤️ — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) August 9, 2026

Universal Deportes 05:46 PM Estados Unidos se queda con un jugador menos en el minuto 44 El árbitro central le muestra la tarjeta roja al camiseta número 4 de la selección de las Barras y las Estrellas.

Universal Deportes 05:40 PM Samir Inda realiza estupendo disparo y casi marca el segundo gol de México en el minuto 40 El volante de la Seleción Mexicana Sub-20 se animó a disparar desde fuera del área, pero el balón se fue desviando en su trayectoria a la portería de Estados Unidos.

Universal Deportes 05:39 PM Hugo Camberos es amonestado en el minuto 36 El atacante de la Selección Mexicana comete una falta y recibe la tarjeta amarilla.

#Sub20 | ⏱️28' ¡Gooooooooool!



Alfaaaaaaro abre el marcador con un cabezazo que rebasa la línea de gol.



🇺🇸 0-1 🇲🇽#ProyectoSelecciones 💚🤍❤️ — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) August 9, 2026

Universal Deportes 05:30 PM México abre el marcador en el minuto 28 Cristóbal Alfaro remata de cabeza y rompe el cero en el Estadio Banorte.

Universal Deportes 05:25 PM El árbitro central espera que el VAR le confirme su decisión de no señalar penalti a favor de México Samir Inda se dejó caer en dos ocasiones dentro del área de Estados Unidos, pero el silbante estuvo atento para no caer en el engaño.

#Sub20 | ⏱️3' ¡Ceeeeeerca!



Disparo de Camberos que pasa apenas por encima del travesaño.



🇺🇸 0-0 🇲🇽#ProyectoSelecciones 💚🤍❤️ — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) August 9, 2026

#Sub20 | Cambio de último momento en la alineación.



Samir Inda es titular en lugar de Sahiel Cedillo.#ProyectoSelecciones 💚🤍❤️ https://t.co/sBwDqcG9V4 — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) August 9, 2026

#Sub20 | ¡Los once que van por el título esta tarde! 🇲🇽1️⃣1️⃣



Aquí está nuestra #Alineación para la Gran Final del Premundial ante los Estados Unidos. 🏆



¡Veeeenga! 💪#ProyectoSelecciones 💚🤍❤️ pic.twitter.com/3Z8UNGtY8k — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) August 9, 2026