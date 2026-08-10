Estados Unidos vs México: EN VIVO – Final – Campeonato Concacaf Sub-20

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Con el pase al Mundial Sub-20 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 ya asegurados, la Selección Mexicana llega a la gran final del Campeonato Sub-20 con la oportunidad de coronar un torneo que ha dejado buenas sensaciones.
El conjunto dirigido por Álex Diego ha mostrado capacidad de reacción en los momentos complicados y ahora busca poner el broche de oro ante su máximo rival de la región.
A lo largo de la competencia, el Tricolor ha destacado por su fortaleza colectiva y por la personalidad de varios de sus jóvenes talentos, quienes han sabido responder a la presión de jugar en casa.
Esa combinación de disciplina táctica y entrega será fundamental para afrontar un partido que suele definirse por detalles.
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Del otro lado estará una selección de Estados Unidos que ha mantenido una línea ascendente en las categorías juveniles durante los últimos años.
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El conjunto de las Barras y las Estrellas cuenta con futbolistas de gran intensidad física y una propuesta ofensiva que exigirá máxima concentración a la defensa mexicana durante los 90 minutos.
Con el respaldo de su afición en las tribunas del Estadio Banorte, el equipo mexicano intentará imponer condiciones desde el inicio y convertir el apoyo del público en un factor determinante.
La misión es clara: cerrar una destacada participación con una victoria que confirme su dominio en la región y le permita levantar el título de campeón de la Concacaf.
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Aquí puedes seguir el minuto a minuto del Estados Unidos vs México
Universal Deportes 06:31 PM
México consigue su segunda anotación en el minuto 69
Cristóbal Alfaro marca su doblete en la final del Campeonato Concacaf Sub-20 y acerca al Tricolor a al título.
Universal Deportes 06:16 PM
México intenta ampliar el marcador en el minuto 55
Diego Ramírez dispara de larga distancia, pero el balón se va por un costado de la portería de Estados Unidos.
Universal Deportes 05:51 PM
Se termina el primer tiempo de la final del Campeonato Concacaf Sub-20
México se va al descanso con la ventaja en el marcador y está a 45 minutos de levantar el trofeo en el Estadio Banorte.
Universal Deportes 05:46 PM
Estados Unidos se queda con un jugador menos en el minuto 44
El árbitro central le muestra la tarjeta roja al camiseta número 4 de la selección de las Barras y las Estrellas.
Universal Deportes 05:40 PM
Samir Inda realiza estupendo disparo y casi marca el segundo gol de México en el minuto 40
El volante de la Seleción Mexicana Sub-20 se animó a disparar desde fuera del área, pero el balón se fue desviando en su trayectoria a la portería de Estados Unidos.
Universal Deportes 05:39 PM
Hugo Camberos es amonestado en el minuto 36
El atacante de la Selección Mexicana comete una falta y recibe la tarjeta amarilla.
Universal Deportes 05:30 PM
México abre el marcador en el minuto 28
Cristóbal Alfaro remata de cabeza y rompe el cero en el Estadio Banorte.
Universal Deportes 05:25 PM
El árbitro central espera que el VAR le confirme su decisión de no señalar penalti a favor de México
Samir Inda se dejó caer en dos ocasiones dentro del área de Estados Unidos, pero el silbante estuvo atento para no caer en el engaño.
Universal Deportes 04:12 PM
Estados Unidos vs México: EN VIVO – Final – Campeonato Concacaf Sub-20
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