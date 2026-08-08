La Selección Mexicana Sub-20 que dirige Alex Diego alcanzó los objetivos trazados y lo hizo con sobrada calidad y autoridad, en el Campeonato de la Concacaf.

Los boletos al Mundial 2027 de la categoría y a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 ya están en manos mexicanas y eso tiene con la alegría por los cielos a Andrés Lillini, Director Deportivo de Selecciones Nacionales menores varoniles.

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"Muy feliz por los jugadores, por los chicos que hacen un gran esfuerzo, que vienen trabajando hace casi dos años en este proceso que empezamos, por el cuerpo técnico, por el entrenador, el staff... Si no hay calidad en todas las partes, difícilmente se logra un objetivo y yo creo que hoy esto es el producto de eso", lanzó el directivo.

Lillini cumplirá tres años y medios en la cabeza de las categorías menores en México y sabe que el trabajo, el hambre y las ganas de trascender serán la clave para que el éxito de la Sub-20 no quede en este Campeonato de la Concacaf.

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"Soy competitivo de naturaleza. Nos dormimos a las tres de la mañana y ahora estamos acá, y ya estamos pensando en ganar mañana. No hay otra, si eres bueno hay que estar todo el día demostrándolo", lanzó contundente el argentino.

Después de quedar fuera de París 2024, alcanzar la meta olímpica de Los Ángeles era clave para el proyecto. Ahora, no hay de otra para el extécnico de los Pumas que ir en ascenso.

"Los jugadores que se diferencian del resto son los que nunca dejan de competir consigo mismo para crecer, con el rival, con el compañero para ganarse un lugar, y eso hay que demostrarlo día a día. Así son los que marcan épocas, así son los que trascienden y no podemos parar", agregó Lillini.