Después de conseguir su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, la Selección Mexicana Sub-20 saltará este domingo a la cancha del Estadio Banorte para apropiarse del Campeonato de la Concacaf.

La final frente a Estados Unidos recibirá a un Tricolor invicto que, a lo largo del torneo, apenas recibió un gol en contra. Sin embargo, aún con el buen augurio de la generación, el estratega Alex Diego pidió mesura para el proceso de sus futbolistas juveniles.

“Por tema de futuro estamos enfocados en el presente. Mi futuro es la final contra Estados Unidos y no pienso más. Soy ambicioso y quiero cosas, evidentemente busco más, pero mi foco ahora es ganar la final, después veremos qué pasa. Logramos dos objetivos, falta uno, el título, hay que ganarlo. El equipo está comprometido”, aseveró.

Después de quedar fuera de París 2024, alcanzar la meta olímpica era clave. Sin embargo, lo cierto es que el estratega nacional no se conforma con los boletos a la justa veraniega de Los Ángeles 2028, ni al Mundial de la categoría que se disputará el siguiente año: esta tarde, buscará cerrar con broche de oro el Campeonato Sub-20 de la Concacaf.

“Mucha mesura, porque estamos hablando de la Sub-20, una Sub-23, donde la mayoría de los jugadores tienen pocos minutos en Primera División. Para ser considerado en la Selección Mayor tienen que sumar minutos en sus clubes. Hay que tener respeto a todos esos jugadores que están, porque llevan muchos años jugando en Primera División. Son jugadores consolidados", sentenció Alex Diego.

Este es el horario y los canales de transmisión para ver la final del Campeonato Sub-20 de la Concacaf en vivo desde el Estadio Banorte, antes Azteca.

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Selección Mexicana consigue su boleto a Los Ángeles 2028 al avanzar a la final del Campeonato Sub-20 de la Concacaf - Foto: Carlos Mejía | EL UNIVERSAL

¿A qué hora y por dónde se podrá ver la final del Campeonato Sub-20 de la Concacaf?

Domingo, 9 de agosto

México vs Estados Unidos | 17:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ESPN y Disney+ Premium.

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