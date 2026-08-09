La interacción diaria de millones de pasajeros en los pasillos y andenes del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro genera un entorno donde la aglomeración y la prisa suelen ser constantes, pero también donde surgen dinámicas que vulneran la seguridad jurídica de las personas usuarias.

En esta ocasión, la alerta se encendió a raíz de un caso expuesto en redes sociales donde se describe un presunto modus operandi basado en señalamientos de acoso sexual sin sustento, el cual involucra la rápida intervención de elementos policiales y la posterior exigencia de sumas económicas bajo la amenaza de encarcelamiento.

Un hombre perdió la vida al recibir un disparo de arma de fuego al interior de la estación Tepalcates de la línea A del Sitema de Transporte Colectivo Metro.. Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL

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¿Qué pasó en el video?: contexto del testimonio de la víctima y la reacción en redes sociales

Un metraje publicado originalmente en la red social TikTok por el creador de contenido @Nico.Esca (quien se dedica exclusivamente a compartir "storytimes", experiencias e historias sospechosas o escalofriantes enviadas por sus propios seguidores) expuso esta supuesta modalidad de extorsión dentro de las instalaciones del Metro.

De acuerdo con el testimonio relatado en la plataforma por un seguidor de nombre Benjamín, este vivió un señalamiento falso por acoso sexual en la estación Guelatao de la Línea A, hecho que derivó en la intervención de elementos de seguridad y un presunto intento de cobro para evitar un proceso penal.

El afectado narró que esperaba a un vendedor del mercado digital (Marketplace) cuando una mujer se le acercó y comenzó a gritar, asegurando que el joven había tenido contacto físico no consentido con ella. Casi de forma simultánea, cerca de diez elementos policiales llegaron al sitio y lo trasladaron a las escaleras y posteriormente ante las autoridades del Ministerio Público. Según las declaraciones de la víctima, en la representación social se encontraban al menos cuatro personas en la misma condición, a quienes supuestamente les exigían 12 mil pesos en efectivo para dejarlas en libertad.

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Aunque el material cobró un alcance masivo y se viralizó tras ser resubido a la red social X (antes Twitter), fue principalmente en la sección de comentarios de la publicación original en TikTok donde decenas de usuarios compartieron testimonios detallados de haber presenciado hechos similares o de haber sido víctimas directas de este modus operandi. En las interacciones, algunos cibernautas afirmaron haber evitado estas situaciones al grabar en tiempo real o al intervenir directamente para exigir la revisión de pruebas antes de cualquier detención.

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La respuesta oficial del Metro de la Ciudad de México y la orientación legal ante una acusación falsa

Ante la viralización del caso en X, la cuenta oficial del Metro de la Ciudad de México emitió una respuesta institucional sobre los hechos. El organismo precisó que (tras verificar los registros) no existe constancia de que personal de la Policía Auxiliar en la estación Guelatao realizara alguna detención o presentación ante el Ministerio Público conforme a lo descrito en la publicación.

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La entidad aclaró que todo procedimiento de detención al interior de la red se reporta al área Jurídica del Sistema. No obstante, las autoridades informaron que mantienen una investigación en curso para verificar si existió alguna actuación irregular por parte del personal e instruir el cumplimiento estricto de los protocolos institucionales de vigilancia.

Especialistas en materia penal sugieren que (en caso de enfrentar un señalamiento de esta índole) el usuario mantenga la calma, solicite de inmediato la preservación y revisión de las cámaras de videovigilancia de la estación y pida a las autoridades la precisión exacta de la conducta imputada antes de ser trasladado a cualquier oficina ministerial.

Foto: Captura de pantalla en X.

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