Por medio de redes sociales se hizo viral un video grabado por una joven que fue acosada por un hombre en la línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en el clip la usuaria documentó la reacción del presunto agresor al ser confrontado, tras presentar una conducta verbal inapropiada dentro de uno de los vagones.

Al seguirlo por las escaleras, la joven le reclamó por su acción y le dijo que solicitará el apoyo del policía de la estación, a lo que el hombre se dio la vuelta para pedirle perdón a la afectada. “Ya discúlpame, te estoy pidiendo una disculpa”, mencionó.

“Ahorita voy a esperar hasta que llegue un policía hasta donde vayas y que te agarren. A ver si así aprendes (...) te creíste muy chin.. hace rato ¿cuál fue el problema… que te di la cara?”, exclamó la usuaria.

Leer también Salinas Pliego propone a Luis Cárdenas trabajar en Azteca tras salida de MVS; esto respondió el periodista

Un caso de acoso sexual encendió alerta en la línea 3 del Metro CDMX. Foto: Abril Franco

Mujer confronta acosador en el STC Metro

La disculpa del agresor no fue suficiente para la afectada, así que al gritar nuevamente por el apoyo de un oficial, el hombre corrió para huir de la escena, sin embargo la usuaria lo persiguió por los pasillos de la estación sin dejar de grabar hasta llegar a la salida, donde el personal de seguridad impidió que el hombre escapara.

Al explicar el caso, el hombre negó la acusación al mencionar: “No te acosé… nada más te dije ‘¡Ah, caray!’... ya discúlpame, no lo vuelvo a hacer”.

[Publicidad]

A pesar de la petición del agresor, la mujer respondió: “A mí tu disculpa no me sirve de nada. Prefiero que te lleven y que aprendas y no lo vuelvas a hacer”.

Ante la confrontación, otra mujer apoyó a la joven encarando al agresor frente a los policías; “¿Sabes cuántas mujeres han matado, han agredido por gente como tú? (...) La agresión no solo es física, es verbal y psicológica”, señalando la gravedad de la situación.

Leer también Chumel Torres revive video de Nay Salvatori en concurso de comedia; “el internet no perdona”

[Publicidad]

#ULTIMAHORA



“Ya Discúlpame, no lo vuelvo a hacer…”



le dice este sujeto a una joven a la qué venía AC0*SAND0* S€*XUALM€*NTE en el Metro de Ciudad de México 🇲🇽 @MetroCDMX



El sujeto intentó escapar corriendo, pero personal del #MetroCDMX lo detuvo❌⚠️



Usuarias CUIDADO con… pic.twitter.com/LfGYVQUtLl — Fan MetroViral (@MetroViralMx) August 7, 2026

¿Las las palabras lascivas se consideran acoso sexual?

De acuerdo con la Secretaría de las Mujeres, las palabras, frases o comentarios lascivos se consideran e integran dentro de las conductas de acoso u hostigamiento sexual en México, ya que la ley reconoce la violencia sexual de tipo verbal.

Según el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, se define al acoso sexual como “una forma de violencia con connotación lasciva en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos”.

Hombre es detenido por acoso en el STC Metro

Tras la difusión del caso el director del Metro, Adrián Rubalcava informó que el agresor fue detenido “La persona señalada fue presentada ante la autoridad competente, que determinará su situación jurídica", además aclaró que en el sistema de transporte se tiene cero tolerancia al acoso. Finalmente, Rubalcava hizo un llamado a las usuarias para denunciar ante cualquier caso de acoso sexual.

[Publicidad]

En el @MetroCDMX tenemos cero tolerancia al acoso.



En la Línea 3, una usuaria solicitó apoyo y nuestro personal de Seguridad actuó de inmediato. La persona señalada fue presentada ante la autoridad competente, que determinará su situación jurídica.



Queremos que todas y todos… pic.twitter.com/CCuFThk2XU — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) August 7, 2026

También te interesará:

Ciclosporiasis en México: ¿cómo prevenir el contagio?; consejos para proteger a tu familia de esta bacteria

5 ejercicios fáciles para fortalecer los brazos; aumenta la masa muscular sin pesas

[Publicidad]

Día del Abuelo en México: ¿por qué se celebra el 28 de agosto?; conoce el origen de esta fecha

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs