La Secretaría de Marina (Semar) activó el “Plan Marina” en su Fase de Auxilio, para brindar apoyo a la población afectada por la lluvia registrada en la madrugada de este domingo en Mazatlán, Sinaloa.

Las acciones se efectuaron mediante el despliegue del personal naval que integra la Brigada de Rescate y Emergencia (BRE) en las colonias con mayor afectación como Urias, Palos Prietos, Centro e Infonavit Playas.

Los navales realizan labores de limpieza, así como desazolve de ductos pluviales.

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La dependencia exhortó a la población a mantenerse informada sobre los pronósticos meteorológicos y la ubicación de refugios temporales, contar con un plan familiar de protección civil y atender las indicaciones sobre posibles deslaves de ríos y arroyos.

Activan Plan Marina en su Fase de Auxilio en Mazatlán, Sinaloa. Foto: Especial

También solicitó seguir indicaciones de las Capitanías de Puerto de Sinaloa, suspender actividades turísticas y recreativas en zona de playas, y extremar precauciones, especialmente con menores y adultos mayores.

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La Semar refrendó su compromiso de salvaguardar la vida humana en mar y tierra, trabajando de manera coordinada para garantizar la seguridad de las familias.

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