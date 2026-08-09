Uruapan, Michoacán. - La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García, recordó al padre de sus hijos y alcalde de Uruapan, asesinado, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

En el Segundo Informe Municipal 2026, Quiroz García reiteró que está al frente de la administración municipal, luego de, dijo, un doloroso proceso, por el asesinato de Carlos Manzo.

“Lo hice con temor, como cualquier otro ser humano, como cualquier otra mujer que perdió a su esposo y al padre de sus hijos. Lo hice con mucha responsabilidad y con decisión. No ha sido sencillo”.

Expuso que los uruapenses han vivido momentos que los han obligado a demostrar de qué están hechos.

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“Uruapan es mucho más grande que cualquier otra adversidad. Su gente sabe levantarse y sabe defender lo que ama y este gobierno sabe muy bien en dónde estamos parados”.

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Refirió que el Movimiento del Sombrero es un símbolo, pero que hoy es una causa que representa a Uruapan y a Michoacán. “Vive en Todo México, porque la han hecho suya y han decidido estar bajo el cobijo de ese sombrero”.

“Nosotros no gobernamos para las estadísticas. Gobernamos para el pueblo de Uruapan”, subrayó durante su discurso, en la plaza principal de Uruapan, donde fuera muerto a tiros el pasado 1 de noviembre, su compañero de vida.

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“Carlos (Manzo) soñó con un Uruapan cercano a la gente y en el que la política recuperara ese sentido más elemental, que es el de servir y de no ser indiferente ante el dolor de su pueblo. Carlos (Manzo) vive en las causas que defendió, en la injusticia y la exigencia de seguridad”, enfatizó.

Y retomó: “Quiero que quede muy claro: exigir justicia no significa venganza. Nuestra exigencia no nace del odio. Nace del amor de una familia de un hombre y que cada que cada responsable responda ante la ley. Queremos conocer la verdad, vivir en paz; sin mirar atrás, pero nunca olvidando lo que le hicieron al pueblo de Uruapan. No podemos permitir que lo que le pasó a Uruapan, pase en otro lado de la República Mexicana”.

Quiroz García exigió justicia para que cada responsable del magnicidio de Carlos Manzo responda ante la ley, para evitar también que otras familias tengan que vivir, lo que le tocó padecer a la suya.

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Consideró que el dolor puede cambiar la vida de las personas, pero que no tiene por qué definir el destino.

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“Podemos honrar la memoria, sin quedarnos detenidos en el pasado; podemos convertir todo lo que nos ha tocado que vivir, en una razón todavía más fuerte, por el futuro de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros adultos mayores”, expresó, Grecia, en su mensaje.

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Dijo en ese sentido, que es lo que hacen en Uruapan: convertir ese dolor en fuerza; la memoria, el compromiso y la esperanza, en trabajo.

“Y mientras no conozcamos toda la verdad (del asesinato de Manzo), nuestra voz no se va a apagar, porque creyeron que ese primero de noviembre del 2025, apagando la voz de un hombre valiente, esforzado, que no le temía a decir la verdad, que no le temía al crimen, que no le temía enfrentar a un sistema corrupto que nos ha tenido encadenados por muchos años, creyeron que, quitándole la vida, esto no iba a continuar, pero se equivocaron”, señaló.

La alcaldesa de Uruapan consideró que la muerte de Carlos Manzo despertó conciencias trascendió y quedará en la historia de todo México.

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