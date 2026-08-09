Comitán, Chiapas. - Tres jóvenes estudiantes de la Universidad Rosario Castellanos, campus Comitán, perdieron la vida en un accidente de tránsito, durante la madruga de este domingo, cuando el vehículo en el que viajaban se incrustó bajó de un tráiler.

Fuentes oficiales dieron a conocer que el accidente ocurrió a la altura de la Glorieta de la paz, que se ubica en el cruce de la carretera Panamericana y vía 226 también conocida como La Angostura, cuando el conductor de un vehículo Volkswagen tipo Jetta, de color blanco, se impactó bajó de un tráiler que en ese momento avanzaba en ese punto.

En el vehículo viajaban cinco jóvenes, pero tres de ellos perdieron la vida de manera inmediata, identificados como Ángel Jared Galindo Osorio, José Andrés Hernández Esquinca y Luis Osvaldo Aguilar Gómez, pero resultaron heridos, una joven y otro más, que fueron trasladados al hospital Regional.

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Los estudiantes fallecidos estudiaban Derecho y Criminalística en el campus que se ubica a pocos kilómetros de donde ocurrió el percance.

Mueren 3 estudiantes de la Universidad Rosario Castellanos en accidente de tránsito en Comitán, Chiapas; chocaron con un tráiler. Foto: Especial.

La Universidad Rosario Castellanos, de su unidad académica Comitán, expresó sus condolencias por el deceso de los estudiantes de las licenciaturas de Derecho y Criminalística Ángel Jared, José Andrés y Luis Osvaldo. “La comunidad UNRC se une a la pena que embarca a su familia y amigos”, expresó la institución.

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Luis Osvaldo era parte de la organización civil altruista identificada como Latidos Comitán.

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Las autoridades no informaron qué pasó con el conductor del tráiler, que realizaba una maniobra, cuando el Jetta se incrustó.

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En otro accidente automovilístico perdió la vida Julio Alexander Guillén Cruz, de 17 años de edad, cuando conducía un vehículo Volkswagen tipo Vento, a la altura del Tecnológico Nacional campus Comitán.

El cuerpo de Guillén Cruz fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), para luego ser entregado a sus familiares que ya lo velan en la comunidad Yocnajaa, El Rosario, del municipio de Comitán.

dmrr