El alcalde de Torreón, Miguel Riquelme Solís, informó que 18 personas fueron detenidas durante el operativo del viernes por la tarde, en el que también fue aprehendido el empresario lagunero Ernesto “N”, conocido como “El Güino”.

Riquelme Solís precisó que el operativo se activó a partir de diversos reportes ciudadanos sobre la presencia de hombres armados en la tienda Costco, al norte de la ciudad.

Ahondó en que las llamadas recibidas por el sistema 911 generaron una alerta que derivó en el despliegue de distintas corporaciones que llegaron al lugar.

Mencionó que tanto las personas como el armamento asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes. No obstante, no se señaló la cantidad de armamento asegurado.

El alcalde también refirió la existencia de una carpeta de investigación relacionada con cohecho y violencia a corporaciones; sin embargo, dijo que será la fiscalía del Estado la que dé más detalles.

No obstante, hasta el momento la fiscalía no ha dado más información ni situación jurídica sobre la detención del empresario de Gómez Palacio, Durango, ni sus escoltas o el resto de las 18 personas detenidas.

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