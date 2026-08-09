Ciudad Victoria. - A consecuencia de las graves quemaduras, que sufrió hace seis días al incendiarse su vivienda en Ciudad Mante, este domingo falleció la maestra jubilada Olga Méndez Guerrero, en un hospital de Monterrey, Nuevo León.

Durante la madrugada de hoy se reportó el fallecimiento de la ex catedrática del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas (COBAT) Mante.

Ella había sido trasladada vía área el lunes 3 de agosto, horas después del incendio de su casa, desde Ciudad Mante, Tamaulipas; a Monterrey, Nuevo León.

Protección Civil Tamaulipas Regional Mante participó en la coordinación del traslado aeromédico de la paciente, desde el Hospital General de Zona del IMSS en El Mante hacia la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 21 del IMSS en Monterrey.

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Según los informes, en los primeros minutos del lunes 3 de agosto el fuego consumió un domicilio ubicado en la calle Zeferino Fajardo Luna, de la colonia Miguel Alemán, en Ciudad Mante.

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Presuntamente el incendio se originó por acumulación de gas. Otra versión que surgió en el lugar de los hechos fue que un corto circuito habría generado el incendio.

A consecuencia del fuego resultaron lesionados seis integrantes de una familia: La maestra jubilada, una hija suya, el yerno y tres menores de edad, de 16, 12 y 3 años.

Testigos relataron que hubo vecinos quienes entre el fuego ingresaron de forma heroica a rescatar a todos, incluso uno de los menores fue trasladado a un hospital en una motocicleta, debido a la gravedad de sus lesiones.

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Desde su traslado de emergencia a Monterrey, el estado de salud de Olga Méndez fue delicado y con pronóstico reservado.

Debido a la magnitud de las lesiones que sufrieron los integrantes de la familia, fue necesaria la intervención de diferentes instituciones de salud y cuerpos de emergencia para gestionar traslados a hospitales con atención especializada.

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Dos menores también fueron trasladados, pero al Hospital General Regional del IMSS en Reynosa.

dmrr