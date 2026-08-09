Ciudad Victoria, Tamaulipas. - El gobernador Américo Villarreal Anaya (Morena) consideró que se debe formar el capital humano que México necesita para competir en sectores estratégicos y disminuir su dependencia tecnológica.

﻿Las juventudes son una fortaleza estratégica para el futuro de Tamaulipas y de México, agregó y afirmó que la formación científica, tecnológica y profesional de las nuevas generaciones fortalece la competitividad del estado y contribuye a los proyectos estratégicos impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Además, el mandatario estatal morenista reivindicó a las y los jóvenes tamaulipecos como una de las principales fortalezas para el futuro del estado y del país, por su capacidad para contribuir al desarrollo y mantener la competitividad de México frente a las transformaciones científicas, tecnológicas y productivas de un mundo globalizado.

Su administración trabaja, aseguró, para que los jóvenes tengan mejores oportunidades de desarrollo, porque expresó que las nuevas generaciones tienen una participación cada vez mayor en la transformación económica y social de la entidad, en concordancia con la política nacional hacia las juventudes encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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En la emisión de su programa de radio y televisión “Diálogos con Américo” y de cara a la conmemoración del Día Internacional de la Juventud, que se celebrará este miércoles 12 de agosto, manifestó que Tamaulipas es un estado con una generación de jóvenes que todos los días abren camino, emprenden, compiten y, con una nueva visión humanista, se suman al desarrollo de Tamaulipas.

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Recordó que Tamaulipas se sumó a la nueva Ley de la Juventud, una legislación que reconoció lo que ya ocurría en los hechos: hay una generación que propone, que se organiza y que quiere ser parte de las decisiones; una generación que estudia, que innova, que emprende, que compite, que cuida y que ya representa a Tamaulipas en México y en el mundo.

Américo Villarreal destaca a jóvenes como clave para México; Tamaulipas impulsa formación tecnológica. Foto: Especial.

Y especificó: “Entonces es muy importante, la juventud ahora es una parte fundamental en la consideración del desarrollo y crecimiento del capital intangible que puede tener una nación, para que con esa fortaleza las naciones puedan seguir participando en el marco de la competitividad y el desarrollo que se está dando en el mundo globalizado”.

Villarreal Anaya destacó la dimensión que representa este sector para Tamaulipas, porque más de un millón de personas se encuentran dentro del grupo de población joven y 50 por ciento de los habitantes del estado tiene menos de 30 años, un bono demográfico que, señaló, representa una oportunidad para impulsar el desarrollo estatal y contribuir al crecimiento nacional.

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Explico que el ámbito local Tamaulipas ha avanzado en la construcción de un marco jurídico que reconoce a las juventudes como protagonistas de la vida pública. La nueva Ley de las Juventudes amplía derechos y establece responsabilidades para que el Estado genere condiciones de educación, formación, experiencia laboral y participación política.

La apertura, añadió, también se refleja en la incorporación de jóvenes a espacios de representación popular, instituciones gubernamentales y actividades productivas, mientras que desde el Consejo Tamaulipeco de la Juventud se promueve su participación en asuntos públicos.

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El gobernador vinculó esta transformación con uno de los principales desafíos nacionales: formar el capital humano que México necesitará para competir en sectores estratégicos y disminuir su dependencia tecnológica. En Tamaulipas -dijo- esa estrategia se desarrolla a partir de las propias vocaciones regionales.

Detalló que el estado impulsa clústeres de desarrollo e investigación vinculados con el sector eléctrico-electrónico en Reynosa, la industria automotriz en Matamoros, la programación en Ciudad Victoria y el sector energético en la zona sur, en coordinación con instituciones universitarias y tecnológicas como la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

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Américo Villarreal destaca a jóvenes como clave para México; Tamaulipas impulsa formación tecnológica. Foto: Especial.

Las universidades, institutos tecnológicos y politécnicos están orientando su oferta educativa hacia áreas como programación, semiconductores, ciberseguridad, robótica e inteligencia artificial, con el objetivo de vincular la formación profesional con las nuevas necesidades productivas de Tamaulipas y del país.

Esta estrategia ya tiene expresiones nacionales. Villarreal Anaya destacó que investigadores adscritos a universidades tecnológicas y politécnicas tamaulipecas participan en el desarrollo de OLINIA, el proyecto de vehículo eléctrico impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como parte de la estrategia de soberanía tecnológica de México.

“Hay mucha gente muy valiosa que están participando en estos proyectos de incorporación en las universidades tecnológicas, politécnicas, en el impulso que está haciendo la presidenta; por ejemplo, para tener este vehículo OLINIA, de quienes participan ahí aquí tres doctores que están dentro de nuestras universidades son parte del desarrollo de este vehículo para tener este avance y esta oportunidad como nación de tener nuestro propio sistema de transporte, evaluado y pensado a futuro”.

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