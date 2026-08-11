En el exterior de la sede de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, en la ciudad de Mazatlán, un joven fue atacado a balazos por los ocupantes de un vehículo que lograron darse a la fuga, la víctima con graves heridas fue auxiliado presuntamente por familiares que lograron que paramédicos lo atendieran y lo llevarán a un hospital.

Los datos aportados sobre este hecho, que tuvo lugar sobre la avenida Insurgentes y esquina con la calle privada de Astilleros, en la colonia Benito Juárez, sin que los responsables del ataque armado logran ser detenidos por las diversas autoridades que fueron alertadas.

El personal de Protección Civil municipal que acudieron al lugar, le brindó las primeras curaciones al joven, cuya identidad no ha sido dada a conocer, para posteriormente trasladarlo a un hospital para su atención médica.

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Una de las versiones aún no confirmadas es que la víctima del atentado recién había asistido a comparecer ante un Ministerio Público del fuero común, cuando fue blanco de disparos al salir de las instalaciones judiciales en Mazatlán.

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