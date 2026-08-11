El Samsung Galaxy S24 FE se encuentra en tan solo $6,283.80 en Amazon México, gracias a su descuento del 10%. Además del descuento, la posibilidad de pagar a meses sin intereses puede facilitar todavía más la compra.

El Galaxy S24 FE es uno de los modelos de la familia Galaxy S que busca ofrecer características de gama alta a un precio más accesible.

¿Por qué vale la pena comprar el Samsung Galaxy S24 FE?

El smartphone cuenta con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas, con tasa de actualización de hasta 120 Hz, una característica que favorece una navegación fluida y una buena experiencia al consumir contenido multimedia o jugar.

En el apartado fotográfico, integra una cámara principal de 50 MP con estabilización óptica (OIS), acompañada de un sensor ultra gran angular de 12 MP y un telefoto de 8 MP con zoom óptico de 3x. Para selfies y videollamadas incorpora una cámara frontal de 10 MP.

Otro de sus puntos fuertes es el procesador Exynos 2400e, acompañado de 8 GB de RAM en las configuraciones disponibles. También cuenta con una batería de 4,700 mAh, además de carga rápida.

Galaxy AI está presente

Una de las razones por las que el Galaxy S24 FE continúa siendo atractivo es la incorporación de herramientas de Galaxy AI, con funciones enfocadas en fotografía, búsqueda, traducción y productividad.

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Samsung también promete siete generaciones de actualizaciones del sistema operativo y siete años de actualizaciones de seguridad.

¿Cómo aplican los meses sin intereses?

La oferta de Amazon México puede resultar todavía más conveniente si al momento de pagar aparece la opción de meses sin intereses con una tarjeta participante. El número de mensualidades y las tarjetas elegibles pueden variar según la promoción vigente y el método de pago seleccionado.

Por ello, si el equipo aparece actualmente en menos de 7 mil pesos, conviene revisar en el carrito de Amazon las mensualidades disponibles antes de finalizar el pedido.