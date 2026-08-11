El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que se han registrado intermitencias temporales en el funcionamiento del Sistema de Citas, derivado de una afectación externa a la infraestructura tecnológica del instituto, lo que ha afectado temporalmente la correcta operación del servicio.

A través de un comunicado, explicó que, de acuerdo con la información proporcionada por el área de Redes de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI), la incidencia fue provocada por un corte de fibra óptica en el enlace que conecta con los servicios del Registro Nacional de Población (RENAPO) para la consulta de la Clave Única de Registro de Población (CURP),

En ese sentido, detalló que personal de la empresa proveedora acudió al sitio para identificar y revisar el enlace afectado, por lo que continúan las labores de diagnóstico ante pérdidas intermitentes de comunicación en la central de Nextengo y se mantiene comunicación con el proveedor, a fin de contar con un tiempo estimado para la resolución y el restablecimiento del servicio.

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El INE precisó que para mitigar las afectaciones y molestias, la Dirección de Atención Ciudadana está recabando los datos de las personas interesadas en realizar una cita y, una vez restablecido y operando con normalidad el sistema, se establecerá contacto con las personas registradas para dar seguimiento a su solicitud y gestionar oportunamente su cita.

Además, enfatizó que también da seguimiento puntual a la incidencia y a los trabajos técnicos para la normalización del servicio y mantendrá informadas a las áreas correspondientes sobre cualquier actualización relevante.

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