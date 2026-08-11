Ecatepec, Méx.-El gobierno de Ecatepec puso en marcha la plataforma Ecatepec Sin Mordidas, a cargo del Sistema Municipal Anticorrupción, en la cual los ciudadanos pueden denunciar actos de corrupción y abusos de autoridad de servidores públicos municipales, entre ellos policías, que serán sancionados en caso de confirmarse las irregularidades.

“Desde que llegamos dijimos que en Ecatepec íbamos a gobernar con honestidad y eso significa algo muy concreto: combatir la corrupción también desde adentro del gobierno. Esta plataforma es un paso más de una cruzada que iniciamos desde el primer día”, afirmó en conferencia de prensa la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

Se trata de la plataforma digital sinmordidas.ecatepec.gob.mx. Desde un teléfono celular o una computadora cualquier persona puede presentar su denuncia —que puede ser anónima—, recibir un folio y darle seguimiento.

Sus datos estarán protegidos. El proceso toma sólo unos minutos: el usuario ingresa a la página oficial, describe los hechos, adjunta evidencia y elige si la denuncia es anónima. Al enviarla, obtiene un folio y una clave privada. Con esos datos consulta el estatus cuando lo desee. La información se resguarda por ley y nunca se muestra al área denunciada.

"Queremos que el pueblo de Ecatepec sepa que, si un servidor público le pide dinero, lo extorsiona o abusa de su cargo, ya tiene una herramienta para denunciarlo", mencionó la mandataria. Foto: Especial

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“Queremos que el pueblo de Ecatepec sepa que, si un servidor público le pide dinero, lo extorsiona o abusa de su cargo, ya tiene una herramienta para denunciarlo y un gobierno obligado a actuar. La corrupción no se termina con discursos. Se termina denunciando, investigando, sancionando y limpiando la casa”, dijo.

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Un ejemplo claro de este combate, dijo, es la Policía Municipal. Hasta el momento suman 510 procedimientos administrativos para dar de baja a malos elementos, algunos por corrupción, abuso de autoridad, no aprobar los exámenes de Control de Confianza y renuncias voluntarias, entre otras causas.

Dentro de ese proceso, 138 policías han sido separados por causas disciplinarias y de control institucional: 101 fueron suspendidos con procedimiento, 20 por quejas ciudadanas y régimen disciplinario, y 17 por control de confianza.

Además, el gobierno local mejoró las condiciones laborales, la capacitación y el equipamiento de los elementos. Actualmente ganan 14 mil pesos mensuales y próximamente cobrarán 16 mil pesos mensuales, lo que los convertirá en los policías municipales mejor pagados del Estado de México e incluso del país, dio a conocer la edil.

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"Esta plataforma es un paso más de una cruzada que iniciamos desde el primer día", afirmó en conferencia de prensa la alcaldesa Azucena Cisneros Coss. Foto: Especial

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Ether Martín Hernández Leyva, secretario técnico de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito municipal, confirmó esas cifras salariales y anunció que del 3 de agosto al 28 de septiembre se impartirán 27 cursos a elementos de la corporación.

“No hay excusa, estamos exigiendo, sí, pero también fortaleciendo y reconociendo el mérito” de los buenos policías, señaló.

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“Al buen policía, todo nuestro respaldo. Al que abuse de su uniforme o traicione la confianza del pueblo, ninguna protección”, reiteró la alcaldesa.

El Órgano Interno de Control impuso 523 sanciones a servidores públicos, entre ellas 34 inhabilitaciones. Además, 99 % de los trabajadores del ayuntamiento presentó la declaración patrimonial en tiempo y forma, el nivel más alto de los últimos seis años.

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“Quien ocupa un cargo público no tiene nada que ocultar”, expresó Cisneros Coss.

Carlos Ríos Saucedo, titular del Órgano Interno de Control, informó que actualmente registran 8 mil 236 expedientes en trámite, la gran mayoría correspondientes a administraciones pasadas que no fueron atendidos en su momento. Precisó que emitieron 523 sentencias definitivas: 381 amonestaciones públicas, 17 amonestaciones privadas, 34 inhabilitaciones y 91 abstenciones de sanción.

Cisneros Coss pidió a la población hacer uso de la nueva plataforma y denunciar a los malos servidores públicos, que serán investigados y sancionados si se acreditan las irregularidades. “Eso es combatir la corrupción: investigar, sancionar y no encubrir a nadie”, reiteró.

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vr