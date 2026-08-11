Metrópoli | 11-08-26 | 18:07 |

Ecatepec, Méx.-El gobierno de Ecatepec puso en marcha la plataforma Ecatepec Sin Mordidas, a cargo del Sistema Municipal Anticorrupción, en la cual los ciudadanos pueden denunciar actos de corrupción y abusos de autoridad de servidores públicos municipales, entre ellos policías, que serán sancionados en caso de confirmarse las irregularidades.

“Desde que llegamos dijimos que en Ecatepec íbamos a gobernar con honestidad y eso significa algo muy concreto: combatir la corrupción también desde adentro del gobierno. Esta plataforma es un paso más de una cruzada que iniciamos desde el primer día”, afirmó en conferencia de prensa la alcaldesa .

Se trata de la plataforma digital sinmordidas.ecatepec.gob.mx. Desde un teléfono celular o una computadora cualquier persona puede presentar su denuncia —que puede ser anónima—, recibir un folio y darle seguimiento.

Sus datos estarán protegidos. El proceso toma sólo unos minutos: el usuario ingresa a la página oficial, describe los hechos, adjunta evidencia y elige si la . Al enviarla, obtiene un folio y una clave privada. Con esos datos consulta el estatus cuando lo desee. La información se resguarda por ley y nunca se muestra al área denunciada.

"Queremos que el pueblo de Ecatepec sepa que, si un servidor público le pide dinero, lo extorsiona o abusa de su cargo, ya tiene una herramienta para denunciarlo", mencionó la mandataria. Foto: Especial
"Queremos que el pueblo de Ecatepec sepa que, si un servidor público le pide dinero, lo extorsiona o abusa de su cargo, ya tiene una herramienta para denunciarlo", mencionó la mandataria. Foto: Especial

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“Queremos que el pueblo de Ecatepec sepa que, si un servidor público le pide dinero, lo extorsiona o abusa de su cargo, ya tiene una herramienta para denunciarlo y un gobierno obligado a actuar. La corrupción no se termina con discursos. Se termina denunciando, investigando, sancionando y limpiando la casa”, dijo.

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Un ejemplo claro de este combate, dijo, es la . Hasta el momento suman 510 procedimientos administrativos para dar de baja a malos elementos, algunos por corrupción, abuso de autoridad, no aprobar los exámenes de Control de Confianza y renuncias voluntarias, entre otras causas.

Dentro de ese proceso, 138 policías han sido separados por causas disciplinarias y de control institucional: 101 fueron suspendidos con procedimiento, 20 por quejas ciudadanas y régimen disciplinario, y 17 por control de confianza.

Además, el gobierno local mejoró las condiciones laborales, la capacitación y el equipamiento de los elementos. Actualmente ganan 14 mil pesos mensuales y próximamente cobrarán 16 mil pesos mensuales, lo que los convertirá en los policías municipales mejor pagados del Estado de México e incluso del país, dio a conocer la edil.

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"Esta plataforma es un paso más de una cruzada que iniciamos desde el primer día", afirmó en conferencia de prensa la alcaldesa Azucena Cisneros Coss. Foto: Especial
"Esta plataforma es un paso más de una cruzada que iniciamos desde el primer día", afirmó en conferencia de prensa la alcaldesa Azucena Cisneros Coss. Foto: Especial

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Ether Martín Hernández Leyva, secretario técnico de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito municipal, confirmó esas cifras salariales y anunció que del 3 de agosto al 28 de septiembre se impartirán 27 cursos a elementos de la corporación.

“No hay excusa, estamos exigiendo, sí, pero también fortaleciendo y reconociendo el mérito” de los buenos policías, señaló.

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“Al buen policía, todo nuestro respaldo. Al que abuse de su uniforme o traicione la confianza del pueblo, ninguna protección”, reiteró la alcaldesa.

El Órgano Interno de Control impuso 523 sanciones a servidores públicos, entre ellas 34 inhabilitaciones. Además, 99 % de los trabajadores del ayuntamiento presentó la declaración patrimonial en tiempo y forma, el nivel más alto de los últimos seis años.

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“Quien ocupa un cargo público no tiene nada que ocultar”, expresó Cisneros Coss.

Carlos Ríos Saucedo, titular del Órgano Interno de Control, informó que actualmente registran 8 mil 236 expedientes en trámite, la gran mayoría correspondientes a administraciones pasadas que no fueron atendidos en su momento. Precisó que emitieron 523 sentencias definitivas: 381 amonestaciones públicas, 17 amonestaciones privadas, 34 inhabilitaciones y 91 abstenciones de sanción.

Cisneros Coss pidió a la población hacer uso de la nueva plataforma y denunciar a los malos servidores públicos, que serán investigados y sancionados si se acreditan las irregularidades. “Eso es combatir la corrupción: investigar, sancionar y no encubrir a nadie”, reiteró.

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vr

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