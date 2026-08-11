La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México (SEPI) publicó en la Gaceta Oficial capitalina la inscripción de Santa María Nonoalco en el Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la CDMX.

Con esta incorporación, cinco pueblos originarios de la alcaldía Álvaro Obregón se encuentran actualmente inscritos en este sistema:

Santa Rosa Xochiac

San Bartolo Ameyalco

Axotla

Santa Lucía Xantepec

Santa María Nonoalco

Previamente, el 15 de diciembre de 2025, fueron incorporados al registro Axotla y Santa Lucía Xantepec, mientras que Santa Fe Acaxóchitl, Tetelpan y Tizapán continúan con sus respectivos procesos de inscripción.

Con esta incorporación, cinco pueblos originarios de la alcaldía Álvaro Obregón se encuentran actualmente inscritos en este sistema. Foto: Especial

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La alcaldía explicó que el reconocimiento y documentación de estos pueblos representa un paso importante para visibilizar su historia, identidad, organización comunitaria y patrimonio cultural, así como para fortalecer su participación en los procesos de desarrollo de la demarcación.

Con la incorporación de Santa María Nonoalco al registro y el avance de los procesos de Santa Fe Acaxóchitl, Tetelpan y Tizapán, la demarcación refrenda su compromiso de reconocer, preservar y fortalecer la identidad de sus pueblos originarios, promoviendo su participación y desarrollo comunitario.

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