Metrópoli | 11-08-26 | 16:09 |

La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México (SEPI) publicó en la Gaceta Oficial capitalina la inscripción de Santa María Nonoalco en el Sistema de Registro y Documentación de y Comunidades Indígenas Residentes de la CDMX.

Con esta incorporación, cinco pueblos originarios de la alcaldía Álvaro Obregón se encuentran actualmente inscritos en este sistema:

  • Santa Rosa Xochiac
  • San Bartolo Ameyalco
  • Axotla
  • Santa Lucía Xantepec
  • Santa María Nonoalco

Previamente, el , fueron incorporados al registro Axotla y Santa Lucía Xantepec, mientras que Santa Fe Acaxóchitl, Tetelpan y Tizapán continúan con sus respectivos procesos de inscripción.

Con esta incorporación, cinco pueblos originarios de la alcaldía Álvaro Obregón se encuentran actualmente inscritos en este sistema. Foto: Especial
Con esta incorporación, cinco pueblos originarios de la alcaldía Álvaro Obregón se encuentran actualmente inscritos en este sistema. Foto: Especial

Lee también

La alcaldía explicó que el reconocimiento y documentación de estos pueblos representa un paso importante para visibilizar su historia, identidad, organización comunitaria y , así como para fortalecer su participación en los procesos de desarrollo de la demarcación.

Con la incorporación de Santa María Nonoalco al registro y el avance de los procesos de Santa Fe Acaxóchitl, Tetelpan y Tizapán, la demarcación refrenda su compromiso de reconocer, preservar y fortalecer la identidad de sus pueblos originarios, promoviendo su participación y desarrollo comunitario.

[Publicidad]

vr/rmlgv

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]