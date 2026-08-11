En seguimiento a las mesas de atención instaladas con vecinas y vecinos de la alcaldía Benito Juárez, los diputados de Morena Xóchitl Bravo y Paulo García acompañaron casos relacionados con fraude procesal y otros delitos al patrimonio hasta la Secretaría de Gobierno, donde las personas afectadas fueron atendidas por el Director General Jurídico y Enlace Legislativo, Jesús Salazar Velázquez, y las instancias correspondientes del Gabinete contra el Despojo.

Este acompañamiento, señalaron los legisladores, da continuidad al trabajo territorial que la bancada de Morena ha realizado en las últimas semanas, luego de que las mesas de asesoría jurídica identificaran casos que, si bien no se tipifican como despojo, sí representan otras formas de afectación al patrimonio de las familias, como el fraude procesal, la simulación de juicios y actos jurídicos utilizados para despojar a las personas de sus propiedades bajo una apariencia de legalidad.

Xóchitl Bravo subrayó la importancia de que el trabajo legislativo se traduzca en acompañamiento real. "Los diputados debemos acercar el gobierno a quienes representamos”.

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La legisladora hizo también un llamado a la prevención ciudadana: “Es muy importante decirle a la gente de la ciudad que deben regularizar sus propiedades. No deben dejar nada pendiente. Debemos prevenir desde nuestras propias casas”.

Al respecto, Paulo García destacó que el acompañamiento de la bancada no se quedó en el discurso. “No se quedó nada más en escuchar, en la atención. Estamos ayudando a resolver este tipo de casos. Nos dio gusto ver que las acciones de la Jefa de Gobierno para dar celeridad ya se están implementando”.

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