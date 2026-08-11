Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron este martes en una ceremonia civil íntima celebrada en Cascais, cerca de Lisboa, informó a la AFP Brunswick Group, la agencia que representa al astro portugués.

Tras casi una década de relación, Ronaldo, de 41 años, y Georgina, de 32, "son desde ahora oficialmente marido y mujer", indicó la agencia en un comunicado que recoge una declaración del jugador transmitida a la firma de representación.

"La ceremonia fue un momento privado e íntimo al que asistieron sus cinco hijos", agregó.

Un portavoz de la agencia explicó a la AFP que el delantero "pidió que se difundiera este comunicado, pero no habrá más información, ni fotografías ni videos".

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La única fotografía oficial disponible es la publicada en las redes sociales de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, que muestra sus manos entrelazadas, con las alianzas claramente visibles.

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CR7 acompañó la imagen con la leyenda "C (corazón) G".

La pareja se comprometió hace exactamente un año, cuando Georgina anunció en Instagram que Ronaldo le había pedido matrimonio. Entonces publicó una foto de sus manos con un imponente anillo de compromiso.

El propio Cristiano había dado a entender el año pasado que el matrimonio podría celebrarse después del Mundial de 2026, disputado en Norteamérica entre junio y julio pasados.

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Se conocieron en 2016, cuando Rodríguez trabajaba en una tienda de Gucci en Madrid, y ella lo describió como "amor a primera vista".

En una entrevista concedida a Vogue Arabia en 2025, afirmó que sintió, casi de inmediato, "una sensación de paz y una energía inexplicable" cuando estaba con el goleador.

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"Como si nos conociéramos de toda la vida", señaló.

El exdelantero del Manchester United, el Real Madrid y la Juventus, ganador del Balón de Oro en cinco ocasiones, actualmente juega en el club saudí Al-Nassr.

Tras la eliminación de Portugal en los octavos de final del Mundial 2026, el portugués confirmó que esta sexta Copa del Mundo había sido la última para él, aunque sin revelar si piensa continuar su carrera internacional.

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Rodríguez, en tanto, se dio a conocer al protagonizar una serie de Netflix titulada "I am Georgina" (Soy Georgina).

Entre los dos han acumulado más de 750 millones de seguidores en sus cuentas de redes sociales.

La pareja cuenta, además, con una cartera de inversiones que incluye marcas de moda y una cadena de hoteles.

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