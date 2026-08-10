El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que la FIFA cometería un "terrible error" si sustituyera a su mandamás, Gianni Infantino, duramente criticado tras su proyecto fallido de apertura de la institución a inversores privados.

Infantino, por ahora único candidato declarado para los comicios de marzo próximo, en los que buscará un nuevo mandato de cuatro años al frente de la FIFA, está bajo fuego desde la divulgación de su controvertido proyecto, finalmente abandonado.

"La FIFA cometería un terrible error si, por cualquier motivo, contemplara aunque fuera por un instante sustituir a su presidente Gianni Infantino", escribió Trump en su red Truth Social, calificando al ítalo-suizo de "formidable".

"Acaba de presidir la Copa del Mundo más exitosa", afirmó Trump, que agregó que si Infantino se marcha "la competición nunca volvería a conocer un éxito ni una rentabilidad semejantes".

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FIFA would be making a terrible mistake if, for any reason, they even considered replacing President Gianni Infantino. He is fantastic, having just presided over the most successful World Cup, by four times, ever presented. If he is gone, it will never be as successful or… pic.twitter.com/siI87iuSab — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 11, 2026

Decididas a que abandone la presidencia de la FIFA, las confederaciones de Europa (UEFA), de Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) y de Asia (AFC) intentaron el lunes sumar a su causa a la "familia del fútbol", profundamente dividida sobre la resolución de la crisis.

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"El liderazgo en el fútbol no es una posesión. No se trata de conservar -o exigir- el poder para uno mismo", señalaron en una carta conjunta.

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"Cuando la confianza se rompe a través del engaño, cuando un individuo se sitúa por encima del colectivo que le confió la autoridad, ese deber ha sido abandonado", añadieron la UEFA, la Concacaf y la AFC en una "carta abierta a la familia del fútbol".

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Gianni Infantino y Donald Trump no ocultan su complicidad desde el regreso del republicano al poder, en 2025.

En diciembre del año pasado Infantino le entregó al presidente estadounidense el Premio de la Paz de la FIFA, creado para la ocasión.