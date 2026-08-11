A los siete años, Jenna Ortega estaba feliz y agradecida de comenzar su carrera como actriz infantil y de pasar largas jornadas en los sets de grabación. Sin embargo, su concentración en el trabajo llegó a tal punto que desarrolló hábitos que hoy reconoce como poco saludables.

Durante una entrevista con Esquire, la artista, conocida por protagonizar “Wednesday”, recordó algunos de los errores que cometió al inicio de su carrera. Si bien señaló que en aquella etapa todo estaba a su favor, explicó que solía evitar pedir cualquier cosa en el set porque quería evitar incomodar a los demás y mantener una buena relación con el equipo.

“No pedía ni un sorbo de agua. Podía pasarme el día entero sin comer, beber ni nada, porque no quería molestar a nadie”, recordó.

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Ortega reflexionó que probablemente esa actitud fue un error, pues no estaba cuidándose como debía mientras trabajaba.

La actriz participó en la serie de Disney Channel “Stuck in the Middle” y en “Jane the Virgin”, además de tener apariciones en “CSI: NY” y “Iron Man 3”. Desde pequeña decidió adentrarse al mundo del espectáculo y, según ha contado, nunca se planteó explorar otra carrera profesional.

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Próximamente, Ortega aparecerá en “Klara and the Sun”, adaptación de la novela de ciencia ficción de Kazuo Ishiguro, que cuenta la historia de un androide creado para acompañar y entablar amistad con una adolescente.

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Jenna Ortega genera comentarios entre sus fans por recientes imágenes

Las recientes imágenes de Jenna Ortega también llamaron la atención de algunos de sus seguidores en redes sociales, quienes hicieron comentarios sobre su apariencia. “Se ve tan diferente, espero que se esté cuidando”, escribió una usuaria en una publicación del video.

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Otros usuarios compartieron opiniones similares y cuestionaron si la actriz se encuentra bien. Hasta el momento, Ortega no ha declarado públicamente que atraviese algún problema de salud ni ha dado detalles al respecto.

Jenna Ortega goes viral after latest video is dropped. 👀 pic.twitter.com/bPuhZWb7M0 — Rain Drops Media (@Raindropsmedia1) August 11, 2026

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