Una nueva demanda por derechos de autor fue presentada contra Beyoncé por el supuesto uso no autorizado de un sample en “Alien Superstar”, canción incluida en su álbum Renaissance, lanzado en 2022.

De acuerdo con documentos legales obtenidos por TMZ, Hirose Enterprises y el productor Shuji Hirose señalan que al inicio de la canción se escucha una voz que proviene de “Moonraker”, tema interpretado por John Holiday.

La empresa asegura que posee los derechos de “Moonraker” y sostiene que los primeros segundos hablados utilizados en “Alien Superstar” fueron incorporados a Renaissance sin autorización.

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Según los documentos, el equipo de Beyoncé obtuvo una licencia de John Holiday para utilizar el fragmento. Sin embargo, los demandantes afirman que esta autorización fue conseguida semanas después del lanzamiento de Renaissance, en julio de 2022, cuando “Alien Superstar” ya estaba disponible para el público.

Además, Hirose Enterprises sostiene que Holiday no tenía facultades para otorgar dicha licencia, pues habría cedido sus derechos sobre la obra décadas atrás.

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Los demandantes aseguran que notificaron a la compañía de la cantante sobre el supuesto problema con los derechos, pero el álbum continuó a la venta.

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Ahora buscan una compensación económica por el uso del material, así como una orden judicial que impida a la cantante y a las compañías involucradas obtener ingresos del fragmento mientras se resuelve la disputa.

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Esta es la segunda ocasión en que se presenta una demanda relacionada con el uso del sample contra la intérprete de “Single Ladies”. En julio de 2025, Hirose Enterprises demandó a Parkwood Entertainment, Sony Music Entertainment, Sony Music Publishing y Warner Chappell por el supuesto uso no autorizado del fragmento de “Moonraker”.

Sin embargo, aquella demanda fue desestimada en junio de 2026 debido a un error administrativo.

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