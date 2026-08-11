Espectáculos | 11-08-26 | 15:55 | Actualizada | 11-08-26 | 16:20 |

La ya confirmó quevolverá como el del reality, en su , aunque no es el único que estará de regreso en el proyecto, el programa contará con la misma fórmula de críticos y también tendrá la presencia de , como .

El próximo la segunda temporada del , la apuesta con la que la hará frente a los puntos de raiting que obtiene con "".

"La granja VIP" sustituirá a "MasterChef 24/7", en el horario que corresponde al de las 8:30 pm y, hasta el momento, ya se conoce dos de los 16 participantes; y .

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En lo concerniente a quiénes fungirán con críticos, en esta ocasión, la producción optó por convocar, una vez más, a Flor Rubio, Linet Puente, Ferka y "el Rey grupero", encargados de, analizar, cada transmisión, el desempeño de .

Y como ellos, Adal Ramones, conductor principal del reality, también volverá al programa, como se confirmó con un post de Instagram, de las cuentas oficiales de "La granja", aunque, hubo parte del público que no les agrada la idea de su regreso, esto debido a que, desde la temporada pasada, pedían a la producción que prescindiera de su presencia y sólo conservaran a Kristal, a la que reconocieron por su buen desempeño en la conducción pues, en principio, su participación era secundaria y, conforme avanzó la competencia, su voz alcanzó mucho más peso.

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"Acaban de hundir el proyecto".

"Dejen sólo a Kristal, lo hace mejor ella".

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"Adal es buen conductor, ojalá aprenda de sus errores de la primera temporada y, sea mucho mejor esta vez".

"El error más grande es volver a meter a Adal otra vez".

"Yo quiero a Kristal Silva como titular".

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"¿No había otro?, en verdad, TV Azteca tiene tantos conductores y ponen de nuevo a Adal, que lo hizo muy mal".

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Pero como hay inconformes, también hay otros usuarios en redes que celebran su regreso al reality:

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"Adal sí me encantó en "La granja", qué bueno que regrese".

"A mí sí me gusta el Adal".

"Me encanta, qué bueno que regresa".

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"La dupla maravilla; Adal y Kristal".

"Yo con Adal".

"Jajajaja, ¡eso!, aunque te odien, a mí siempre me ha gustado tu trabajo".

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melc

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