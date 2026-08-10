Ivonne Montero se convierte en la segunda participante confirmada de "La granja VIP". La actriz reconoce que, en el pasado, aseguró que no volvería a trabajar en un reality y explica los motivos por los que aceptó la invitación de participar en la segunda edición de este programa.

La actriz visitó el foro de "Venga la alegría", programa encargado de desvelar los nombres de los futuros participantes de "La granja", en su segunda temporada.

Tras las pistas que, en las redes sociales del reality, sugerían que la próxima confirmada se dedicaba la actuación, Montero se dijo contenta, pero también nerviosa de los eventos que puedan tener lugar durante su estancia en el reality.

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Reconoció que, en el pasado y, luego de concursar en otros programas de convivencia, como "La isla", "La casa de los famosos" (Estados Unidos), "MasterChef Celebrity" y "¿Quién es la máscara?", había afirmado que no volvería aceptar un proyecto de la misma índole, pero decidió hacer una excepción.

"Feliz, me siento muy emocionada, muy contenta, visualizándome, en todo momento, estando ahí, en la granja, haciendo todas mis labores, ganando, triunfando; yo había prometido no hacerlo más porque son realitys muy complicados, muy complejos pero, sin duda, esta cuestión de la convivencia con los animales, demostrarme cuán ser humano puedo ser y cuán doble animal puedo ser porque, aquí, vale todo", precisó.

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La actriz y también cantante expresó que, para ella, los animales y las infancias son los seres que más amor le inspiran, por lo que, para ella, fue imprescindible consultarle a su hija Antonella primero, antes de aceptar, de la propuesta que había recibido de la producción de "La granja VIP".

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"Los animalitos y los niños, para mí, son los seres más valiosos y más perfectos de la creación de papá Diosito, entonces, voy sobre ello, a cuidarlos, a protegerlos, a demostrar cuán importantes deben ser para nosotros".

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"Antonella, yo platico mucho con ella, sabe perfectamente quién soy yo, cómo me manejo, lo que necesito y lo que las personas esperan de mí, entonces cuando yo platiqué con ella, de este gran reto me dijo ´¡sí, mamá!, llévame contigo´".

¿Su mejor estrategia?, como reveló en el matutino, es enfocarse en sus encomiedas y ser ella misma.

"Simplemente ser quien soy, a través de la experiencia de los años, de lo que he vivido, yo ya sé quién soy, ya sé cuáles son mis armas, sé de qué estoy hecha y, simplemente, es retificar el ser hamano que puedo ser, ser yo, soy una mujer muy transparente, muy sensible, entrona, resiliente, me sé fijar focos alcanzables, creo mucho en mí".

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Hasta la fecha, los participantes confirmados son Montero y Carlos Trejo.

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melc