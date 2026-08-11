Pachuca. - Un ataque armado suscitado en la capital de Hidalgo dejó como saldo una persona sin vida, además de un fuerte dispositivo policiaco que terminó con la detención de dos personas que habían huido a bordo de una carroza.

Los hechos se registraron esta tarde en que, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad, se recibió una alerta sobre detonaciones de arma de fuego en un negocio ubicado sobre el bulevar Minero, en la ciudad de Pachuca.

Los primeros reportes señalan que una persona que se encontraba a bordo de un vehículo fue interceptada por un sujeto, quien disparó en repetidas ocasiones para posteriormente abordar una carroza y huir con dirección al municipio de Actopan.

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Según se dio a conocer, abordo de la unidad ya lo esperaba otra persona y extraoficialmente se señala que era una mujer. Los agentes de seguridad que llegaron al sitio alertaron a los cuerpos policiacos de la región, quienes implementaron un operativo.

Los dos presuntos implicados en este asesinato fueron detenidos a la altura de la localidad de San José Tepenene, en el municipio de El Arenal.

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En tanto, el lugar donde sucedieron los hechos, un establecimiento dedicado a la instalación de películas antiasalto para vehículos, quedó bajo resguardo de las autoridades de seguridad.

En tanto se indicó que los detenidos serían trasladados a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, donde se iniciaron las indagatorias correspondientes.

dmrr