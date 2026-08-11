La clasificación de la Selección Mexicana Sub-20 a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 no solo representó el regreso del futbol mexicano a la máxima cita deportiva después de su ausencia en París 2024, también reavivó la ilusión de volver a pelear por una medalla olímpica.

Tras la conquista del Campeonato Sub-20 de la Concacaf, el director general de la Conade, Rommel Pacheco, celebró el logro del Tricolor comandado por Alex Diego y destacó que, con el talento mostrado por la nueva generación de futbolistas y las oportunidades que ofrece el nuevo formato de competencia, México tiene argumentos para aspirar a otro resultado histórico en territorio estadounidense.

"La clasificación de la Selección Mexicana fue muy importante. Recordarán que fueron medallistas en Tokio 2020 y que para París 2024 no se logró la clasificación. Tenemos una gran posibilidad en futbol de conseguir una medalla en Los Ángeles 2028. Estamos en constante comunicación con la Federación Mexicana de Futbol para la detección de talento", mencionó.

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Pacheco, quien desde su llegada a la Conade ha reiterado su objetivo de construir un ciclo histórico para el deporte mexicano y alcanzar la mayor cosecha de medallas posible en unos Juegos Olímpicos, también se refirió a la actuación de la delegación nacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo.

En esa justa, México se proclamó líder del medallero con más de 400 preseas, una cifra sin precedentes que, a su consideración, es reflejo del trabajo sostenido que se ha realizado en conjunto con los atletas y sus equipos de apoyo.

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"Me dejó un buen sabor de boca. Se logró superar el número de medallas de la edición pasada y llegar a las 400, algo que no había ocurrido. Es el resultado de un trabajo meticuloso que se ha realizado durante dos años de la mano de los atletas y atendiendo sus necesidades. Los atletas son lo más importante; nuestro trabajo es darles todo el apoyo posible", finalizó.

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