Con la madurez de un veterano y la ambición de quien apenas comienza a escribir su historia, Matías Grande se ha convertido en figura del deporte mexicano.

A sus 22 años, el arquero no sólo presume un lugar entre los mejores del mundo, también asume la responsabilidad de encabezar el proceso olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

Convertido en una pieza fundamental del tiro con arco nacional, Grande sabe que el reto va más allá de su desempeño individual.

Respaldado por su tercera posición en el ranking de World Archery y los logros obtenidos en los más recientes meses, entiende que su papel ahora es guiar a una nueva generación de arqueros.

“Tengo 22 años y ahora soy el mayor del equipo varonil. Genuinamente, busco ayudar a mis compañeros. Me tocó recibir mensajes y consejos de Juan René Serrano, Mariana Avitia y muchos arqueros más. Ahora, trato de brindarles esa experiencia a los chicos que vienen con hambre de triunfar. Vamos mejorando y se ve a un México más unido. Todos buscamos obtener resultados; con el trabajo y lo que pueda aportar de experiencia, sé que llegarán”, mencionó, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

El triple medallista de oro centroamericano, quien tiene la mira puesta en disputar sus segundos Juegos Olímpicos, ambiciona firmar una actuación memorable en territorio estadounidense.

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Con la experiencia adquirida en París 2024, donde finalizó en la undécima posición, Matías aspira a dar un paso adelante y colocarse entre los protagonistas de la lucha por las medallas.

“Me visualizo en Los Ángeles 2028 disfrutando esa competencia... Es una experiencia increíble. Ahorita, estoy haciendo todo lo que tengo que hacer para llegar allí y tener un buen resultado. Estaré listo, con todos los entrenamientos detrás, y enfocado en hacer mi trabajo día a día. No voy a hacer milagros. Vamos a dejarlo todo por la bandera y con la intención de ponerla en lo más alto”, finalizó.

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