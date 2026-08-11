La Embajada de Cuba en México dio a conocer que una representación del Grupo Parlamentario de Hermandad con Cuba, de la Cámara de Diputados, entregó un donativo de medicamentos al Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, en La Habana.

Además, se intercambió con los diputados mexicanos información sobre las acciones que se realizan en dicho centro hospitalario "para enfrentar las limitaciones que impone la guerra económica de Estados Unidos contra Cuba".

Destacó la representación del Grupo Parlamentario de Hermandad con Cuba, integrada por los diputados federales de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Magdalena Rosales Cruz y Gabino Morales.

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Esta representación diplomática resaltó que que Luis Martín Rodríguez, director del Instituto, junto a otros directivos, agradeció al Grupo Parlamentario de Amistad con Cuba por la donación.

"Esta acción de solidaridad se suma a las diversas realizadas por este Grupo de Hermandad, que desde su constitución en febrero de 2026, ha promovido declaraciones y el envío de donativos al pueblo cubano, como muestra de la hermandad entre los pueblos de Cuba y México", externó la Embajada cubana.

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En mayo, Integrantes del Grupo de Hermandad de México con Cuba recibieron en San Lázaro a una delegación cubana.

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