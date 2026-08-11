Para Mía Rubín no hay peor lucha que la que no se hace, por eso, la joven cantante decidió hacer a un lado la pena y pedir públicamente una oportunidad que podría marcar un antes y un después en su carrera, ser telonera de Rosalía en su próxima visita a la Ciudad de México.

A través de sus redes sociales, la hija mayor de Andrea Legarreta y Erik Rubín compartió un video en el que confesó que durante mucho tiempo ha evitado hablar sobre sus sueños por miedo al que dirán, pero en esta ocasión quiso atreverse.

“Hoy voy a atreverme a decir algo que jamás pensé hacer y voy a contarles uno de mis sueños en voz alta: quiero abrirle una de sus fechas a Rosalía en el Palacio de los Deportes”, dijo.

Lee también Mía Rubín responde a críticas por ser “nepo baby”: “Así nací”

Mía también explicó que está consiente que una oportunidad de este tamaño no llegará a su vida por sí sola, y ese fue el principal motivo por el que se atrevió a hablar:

“Me di cuenta de que nadie me va a entregar esa oportunidad, que yo tengo que trabajar duro por ello y también atreverme a decirlo si quiero que suceda”.

[Publicidad]

Fue entonces que Rubín aprovechó el momento y se dirigió a la "Motomami" para expresarle lo mucho que significaría para ella que pudieran compartir el escenario.

“Rosalía, si estás viendo esto, me encantaría poder abrir tu concierto. Para mí sería todo un honor”, agregó.

Por último, pidió ayuda a sus seguidores para que sus palabras llegaran hasta la intérprete:

[Publicidad]

“Si ustedes creen en los sueños que dan miedo, etiquétenla y veamos qué tan lejos va esto”.

Rosalía llegará a la capital mexicana esta próxima semana como parte de su gira "LUX" y ofrecerá cuatro conciertos en el Palacio de los Deportes.

Lee también Mía Rubín fluye entre la marea mediática