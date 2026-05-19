Mía Rubín no se siente incómoda con la etiqueta de “nepo baby”, término utilizado para referirse a hijos de artistas o celebridades que, debido a su entorno familiar, tienen mayores oportunidades dentro del entretenimiento.

En un encuentro con la prensa, retomado por el canal de YouTube El Junket, la hija de Erik Rubín habló con sinceridad sobre las críticas que suele recibir en redes sociales sobre el tema y aseguró que incluso le causa gracia la manera en que algunas personas intentan usar el término como insulto.

“Sí soy una nepo baby, eso no lo puedo cambiar. Así nací”, declaró.

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La joven expresó sentirse orgullosa de la familia en la que nació y aseguró que ese agradecimiento existiría sin importar a qué se hubieran dedicado sus padres.

“Muy agradecida de portar el apellido de mis papás, no nada más por su posición en el medio, sino porque también son los mejores papás del mundo. Yo soy la más afortunada de tenerlos guiándome y apoyándome”, aseguró.

Aunque reconoció que la trayectoria de Andrea Legarreta y Erik Rubín le ha abierto algunas puertas, señaló que es consciente de que debe de trabajar para construir su propio camino.

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“Nunca ha sido parte de mi código moral porque nunca se me ha dado así o presentado una oportunidad así”, expresó.

La cantante explicó que actualmente está enfocada en sus proyectos musicales y recordó que desde muy pequeña tuvo claro que quería dedicarse al espectáculo.

La hija de Andrea Legarreta comenzó su carrera desde niña con proyectos como la puesta en escena “Anita, la huerfanita” y la película “El que busca encuentra”. Sin embargo, más adelante decidió inclinarse por la música, siguiendo los pasos de su padre, exintegrante de Timbiriche, quien actualmente trabaja como solista y productor.

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Mía ha lanzado temas como “Flecha”, de género urbano; “No puedo ver la luz”, con un estilo más cercano a la cumbia y en colaboración con Víctor García; así como “Lento”, entre otras producciones.