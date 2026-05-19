Clovis Nienow, el conductor que, por su gran atractivo, hizo sonrosar a Shakira, ahora cuenta que, del mismo modo que la cantante colombiana, cuando la vio en persona quedó asombrado por su encanto y su imponente presencia.

Fue a propósito de una entrevista para la Copa Final de la FIFA 2026, evento en el que "la Loba" ofrecerá un espectáculo, durante el medio tiempo, que se dio el encuentro entre ella y Clovis, el presentador mexicano de Telemundo.

Y, si bien, la cantante de "Waka waka" no expresó ningún elogio para Nienow, lució muy sonriente cuando el presentador tomó asiento para entrevistarla; entre sus gestos, la cantante se mordió los labios, mueca que fue interpretada por muchos como un sinónimo de atracción.

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El video de la entrevista se viralizó, motivo por el que los medios de comunicación se acercaron a Clovis, oriundo de León, Guanajuato, para preguntarle cómo vivió su interacción con "la Barranquillera".

Nienow fue sincero al expresar que él no conoce el significado de los movimientos y gestos, por lo que no podría asegurar que "Shak" experimentó algún tipo de atracción por él.

"Honestamente, yo no sé de lenguaje corporal".

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Lo que reconoció fue que, cuando vio a la cantante, se sintió admirado por su forma de expresar sus ideas y, por supuesto, por su gran belleza, la que dijo que, en persona, es todavía mucho más arrasadora.

"Shakira es una mujer encantadora, con una trayectoria exitosa y, además, es una mujer hermosa, ¿sabes?, no lo puedo negar, cuando la tuve enfrente, es inevitable que no la pueda admirar, por su belleza, pot su trayectoria".

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