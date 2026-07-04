[Publicidad]
La fuerte lluvia que se registró este sábado en la Ciudad de México ocasionó que el agua se metiera a la sala del Museo Nacional de Antropología (MNA) donde se exhibe el Calendario Azteca. Luego que circulara un video sobre el incidente, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) afirmó que no hubo afectaciones.
A través de sus redes sociales, el INAH dice que el agua provino del área de jardines y entró a la Sala Mexica, por lo que fue “retirada de manera inmediata por personal”.
El INAH aseguró que la situación “quedó controlada” y que “no se registraron afectaciones a las colecciones arqueológicas ni daños al inmueble”.
Lee también Museos modifican horarios por partido de México vs Inglaterra
Finalmente, en el comunicado se señala que el MNA operará con normalidad este domingo 5 de julio.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
[Publicidad]
cdm
[Publicidad]
Más información
Mundo
Trump ensalza la grandeza de EU en su 250 aniversario: "Nadie puede ser como nosotros"; "no queremos comunistas en nuestro país", dice
Cultura
Lluvias provocan encharcamientos en salas del Museo Nacional de Antropología; INAH dice que no hay afectaciones
Nación
Alista el impermeable si saldrás a ver el partido México vs Inglaterra; clima para este domingo 5 de julio
Estados
Marina realiza operativo aéreo y terrestre en Sinaloa; buscan a "El Casco 81" jefe de célula ligada a "Los Chapitos"