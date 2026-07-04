Cultura | 04-07-26 | 22:15 | Actualizada | 04-07-26 | 22:22 |

La fuerte lluvia que se registró este sábado en la Ciudad de México ocasionó que el agua se metiera a la sala del (MNA) donde se exhibe el Calendario Azteca. Luego que circulara un video sobre el incidente, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) afirmó que no hubo afectaciones.

A través de sus redes sociales, el INAH dice que el agua provino del área de jardines y entró a la Sala Mexica, por lo que fue “retirada de manera inmediata por personal”.

El INAH aseguró que la situación “quedó controlada” y que “no se registraron afectaciones a las colecciones arqueológicas ni daños al inmueble”.

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Finalmente, en el comunicado se señala que el MNA operará con normalidad este domingo 5 de julio.

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cdm

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