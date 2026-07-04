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Este domingo 5 de julio, museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura ubicados en el Centro Histórico modificarán su horario, en el marco de las aglomeraciones y celebraciones por el partido de México contra Inglaterra en el Mundial de Futbol.
Son ocho los museos que cerrarán sus puertas una hora antes de lo habitual, es decir que dejarán de dar servicio a las 17 horas.
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Quienes aplicarán esa medida son:
- Museo Palacio de Bellas Artes
- Museo Nacional de Arquitectura
- Munal
- Museo Mural Diego Rivera
- Munae
- Museo Nacional de San Carlos
- Laboratorio Arte Alameda
- Ex Teresa Arte Actual
Además, Palacio de Bellas Artes anunció que la función de “Revolución Diamantina”, de Gabriela Ortiz, que se realizaría este domingo cambió de horario. Ya no se presentará a las 17 horas, sino a las 13 horas.
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El recinto asegura que los boletos comprados para las 17 horas serán validos para el nuevo horario, pero que aquellos que no puedan asistir a la función, se les reembolsará el dinero.
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