Cultura | 04-07-26 | 18:23 | Actualizada | 04-07-26 | 18:24 |

Este domingo 5 de julio, museos del ubicados en el Centro Histórico modificarán su horario, en el marco de las aglomeraciones y celebraciones por el partido de México contra Inglaterra en el .

Son ocho los museos que cerrarán sus puertas una hora antes de lo habitual, es decir que dejarán de dar servicio a las 17 horas.

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Quienes aplicarán esa medida son:

  • Museo Palacio de Bellas Artes
  • Museo Nacional de Arquitectura
  • Munal
  • Museo Mural Diego Rivera
  • Munae
  • Museo Nacional de San Carlos
  • Laboratorio Arte Alameda
  • Ex Teresa Arte Actual 

Además, Palacio de Bellas Artes anunció que la función de “Revolución Diamantina”, de Gabriela Ortiz, que se realizaría este domingo cambió de horario. Ya no se presentará a las 17 horas, sino a las 13 horas.

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El recinto asegura que los boletos comprados para las 17 horas serán validos para el nuevo horario, pero que aquellos que no puedan asistir a la función, se les reembolsará el dinero.

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