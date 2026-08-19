Como parte de su presencia en el ATP Los Cabos, National Car Rental presenta Executive Drive, una nueva serie de contenidos creada alrededor de quienes combinan de manera constante compromisos profesionales, viajes y tiempo personal.

En esta primera entrega, la actriz y conductora Mariana Torres (@marianatorresof) será la host de Executive Drive y Jimmy Sirvent (@jimmysirvent) participará como invitado especial. Durante el recorrido hacia el ATP Los Cabos, ambos conversarán sobre liderazgo, productividad, estilo de vida y la manera en que los viajes forman parte de una agenda cada vez más dinámica.

Foto: Cortesía

Leer también Cox acelera su transformación: la nueva dimensión de la compañía de agua y energía

La historia comienza desde la sucursal de National Car Rental en el Aeropuerto Internacional de Los Cabos, donde Mariana recibe a Jimmy para iniciar un recorrido que culmina en el ATP Los Cabos. A lo largo del camino, el vehículo se convierte en el espacio donde surge una conversación cercana y espontánea, mientras el torneo aporta el contexto perfecto para conectar deporte, negocios y experiencias.

Con Executive Drive, National Car Rental refuerza su presencia como patrocinador del ATP Los Cabos, llevando su propuesta de valor más allá de la cancha y destacando los atributos que distinguen a la marca: rapidez, control y opciones para el viajero ejecutivo moderno.

Esta cápsula marca el inicio de una serie de contenidos que también se desarrollarán durante el torneo de golf World Wide Technology Championship | PGA TOUR en México y FICCLosCabos - Festival Internacional de Cine y Creatividad de Los Cabos, consolidando a National Car Rental como un aliado de movilidad premium en algunos de los eventos más relevantes del destino.

Executive Drive estará disponible próximamente en los canales digitales de National Car Rental, acercando a la audiencia conversaciones con líderes, empresarios y personalidades que inspiran una nueva forma de entender la movilidad: una experiencia que conecta personas, negocios y estilo de vida.

Acerca de National Car Rental

National Car Rental es una de las marcas líderes en soluciones de movilidad premium para viajeros de negocios y placer. Reconocida por su servicio eficiente, procesos ágiles y atención personalizada, ofrece una experiencia diseñada para quienes buscan rapidez, control y flexibilidad en cada viaje, acompañando a ejecutivos y empresas en los principales destinos del mundo.

Acerca del ATP Los Cabos

Es el torneo oficial de la ATP Tour que se celebra anualmente en Los Cabos, Baja California Sur. Desde su creación en 2016, se ha consolidado como uno de los eventos deportivos más importantes de México y Latinoamérica, reuniendo a algunos de los mejores tenistas del mundo en un escenario que combina competencia de alto nivel, hospitalidad y una experiencia premium para jugadores, patrocinadores y aficionados.

Más allá de la cancha, el ATP Los Cabos impulsa el posicionamiento del destino como un referente internacional para el deporte, el turismo y los negocios, convirtiéndose en un punto de encuentro para líderes, marcas y audiencias de alto perfil.

Leer también China propone arancel de hasta 51.6% a nuez mexicana; Secretaría de Economía busca evitar su aplicación

Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más