Romita, Gto. - La Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró más de 6 mil 240 plantas de “Cannabis sativa Linneo”, con un peso superior a 2 toneladas, en un invernadero que operaba en la zona rural del municipio de Romita, Guanajuato.

El inmueble contaba con seis túneles de producción que permitían a los productores mantener las plantas bajo condiciones controladas y favorecer su crecimiento.

El titular de la FGE, Gerardo Vázquez Alatriste, informó que la droga fue asegurada en un operativo el 14 de agosto de 2026, y este día procedió a su destrucción.

Un grupo de funcionarios públicos utilizó antorchas para quemar el narcótico, en el campo de tiro Nochebuena de la fiscalía, en esta capital.

Lee también Detienen a exdirector del DIF Jalisco por presunta violación; juez lo vincula a proceso

El fiscal guanajuatense señaló que el hallazgo de ese centro de producción de marihuana es atípico, por no tener registros de un caso semejante.

[Publicidad]

Un grupo de funcionarios públicos utilizó antorchas para quemar el narcótico, en el campo de tiro Nochebuena de la fiscalía, en esta capital. | Foto: Especial.

La acción constituyó el resultado de labores de inteligencia, investigación de gabinete y trabajo de campo desarrolladas por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto, que permitieron establecer con precisión la ubicación del inmueble utilizado para el cultivo de cannabis en la comunidad de Silva.

En el despliegue participaron alrededor de 30 elementos, entre agentes de Investigación Criminal y personal pericial especializado, quienes realizaron el procesamiento del sitio, la localización de indicios y el aseguramiento de la materia vegetal para su análisis. “Durante la intervención fueron localizadas 6 mil 240 plantas de Cannabis sativa Linneo, que arrojó un peso total de 2 toneladas 210 kilogramos de material vegetal, con alturas que iban aproximadamente de 25 centímetros hasta 2.5 metros, distribuidas en un espacio acondicionado para su producción”.

Vázquez Alatriste señaló que con la destrucción del cannabis “retiramos de las calles sustancias que afectan principalmente a los sectores más vulnerables y garantizamos, bajo los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, que estos bienes no volverán a ser utilizados para cometer un ilícito”.

[Publicidad]

Lee también Rescatan a 13 turistas de fuerte oleaje en Mazatlán; seis eran menores de edad

La intervención del inmueble fue sustentada con una orden de cateo otorgada por un juez de control, y el Ejército Mexicano se sumó a este esfuerzo institucional para el aseguramiento del área perimetral y la erradicación del plantío.

Los indicios localizados fueron documentados y asegurados conforme a los procedimientos periciales correspondientes para ser trasladados a los laboratorios científicos de los Servicios de Investigación Científica (SIC), donde se realizan los estudios necesarios para identificar las características organolépticas del vegetal asegurado para fortalecer la investigación.

[Publicidad]

El titular de la FGE, Gerardo Vázquez Alatriste, informó que la droga fue asegurada en un operativo el 14 de agosto de 2026, y este día procedió a su destrucción. | Foto: Especial.

El abogado informó que la investigación se enviará a la Fiscalía General de la República por cuestión de competencia, y evitó dar detalles al respecto, así como de probables detenidos.

Dijo que la destrucción de las plantas aseguradas representa la conclusión de una etapa dentro de una investigación que permitió interrumpir una estructura destinada al cultivo y producción de sustancias ilícitas, evitando que el estupefaciente asegurado pudiera llegar a las calles.

Lee también Queman patrullas e instalaciones de la delegación municipal de Cárdenas, Tabasco; pobladores exigen esclarecer muerte de motociclista

[Publicidad]

El funcionario señaló que la Fiscalía a su cargo suma más de cinco toneladas de droga asegurada y destruida mediante investigaciones propias del Ministerio Público del orden común.

Descubren almacen de huachicol

También en Romita, la fiscalía aseguró 8 mil 200 litros de hidrocarburo en un inmueble ubicado en la colonia Arboledas del Campestre, en donde presuntamente se almacenaba. El fiscal explicó que, derivado de los actos de investigación realizados, se solicitó y obtuvo una orden de cateo ante el Juzgado Especializado.

La acción se llevó a cabo con el acompañamiento de elementos de las fuerzas de seguridad pública del Estado. Se aseguró la propiedad; en el interior encontraron seis barriles con capacidad de 200 litros cada uno, un contenedor con capacidad de mil litros, cinco contenedores con capacidad de mil 200 litros cada uno, todos con hidrocarburo.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr