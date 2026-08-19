La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) detectó al menos 22 casos de aspirantes que intentaron hacer trampa durante el examen de control presencial aplicado en el Palacio de los Deportes con la finalidad de validar los resultados del proceso de ingreso a licenciatura 2026-2027, dio a conocer el rector Leonardo Lomelí Vanegas.

Entre las irregularidades que se presentaron fueron el empleo de teléfonos celulares en los baños, lentes con cámara, grabación de preguntas y alteración de documentos oficiales.

En una conferencia de prensa al concluir la aplicación del examen en la Ciudad de México, el rector explicó que los casos detectados representan una proporción pequeña frente a los más de 30 mil aspirantes que habían presentado la prueba hasta ese momento, pero evidencian que algunos jóvenes volvieron a intentar vulnerar el proceso de selección.

Conferencia de prensa del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

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“Sí se han identificado algunos casos, tan sólo en esta sede ha habido 22 casos”, dijo Lomelí Vanegas. Detalló que entre las prácticas detectadas estuvo la alteración de los comprobantes de cita para presentar esta prueba.

“Modificaron su comprobante, ya fuera el nombre o algún dato. Alteraron el documento que originalmente se les dio para descargar”, agregó. Además, la Máxima Casa de Estudios sorprendió a aspirantes usando teléfonos celulares durante la aplicación de dicho examen.

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Conferencia de prensa del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

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“Se registraron casos de uso de celular. Por ejemplo, en los baños. Hubo intentos de extraer el contenido del examen. Me tocó ver casos que se volvieron a presentar aquí de uso de lentes con cámara. Hubo quien de plano sí sacó su cámara y se puso a grabar”, afirmó.

Reportan menos incidencias en León, Oaxaca y Baja California

De acuerdo con el rector, en las sedes de León, Guanajuato, Oaxaca, Oaxaca, y Tijuana, Baja California también se registraron algunas incidencias, aunque en menor medida y de forma principal relacionadas con la utilización de teléfonos celulares.

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UNAM reconoce que subestimó negocio para hacer trampa en el examen de admisión

Al referirse a la experiencia que dejó la prueba de admisión en línea, Leonardo Lomelí Vanegas reconoció que la Universidad Nacional subestimó el tamaño del negocio que existe alrededor de los exámenes de admisión y los incentivos económicos con la intención de ofrecer apoyo irregular a los aspirantes.

Conferencia de prensa del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

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“Creo que subestimamos el tamaño del negocio que desafortunadamente hay detrás de vender este tipo de ayuda”, declaró.

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El rector sostuvo que estas experiencias fortalecen la posibilidad de que la UNAM regrese a los exámenes presenciales de ingreso mientras no existan garantías suficientes para asegurar la equidad en las evaluaciones en línea.

Con referencia a los aspirantes a quienes se les suspendió la aplicación, señaló que todos tienen derecho a una revisión individual de su caso. Si se detectara un error atribuible a la Máxima Casa de Estudios, su derecho sería restituido antes de la publicación de resultados.

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