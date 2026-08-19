Hoy concluye la aplicación del Examen de Control Presencial que la UNAM realizó en la Ciudad de México, León, Oaxaca y Tijuana para validar los resultados del proceso de ingreso a licenciatura 2026-2027.

Para miles de aspirantes, la jornada final representa mucho más que una evaluación académica: para algunos significa continuar una tradición familiar ligada a la Máxima Casa de Estudios y, para otros, la posibilidad de convertirse en la primera generación universitaria de sus familias.

“Toda mi familia estudió en la UNAM. Mi tía estudió Matemáticas y mi mamá es dentista”, relató Evan, uno de los jóvenes que busca un lugar en la Universidad Nacional.

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Aspectos del examen de control presencial para aspirantes a ingresar a la UNAM en el Palacio de los Deportes este 18 de agosto de 2026. Foto: Santiago Cadena/ EL UNIVERSAL

La experiencia es distinta para Fernando, quien dejó su lugar de origen para perseguir ese objetivo.

“Yo soy foráneo, no soy de acá de CDMX. Significó un movimiento grande de todo. Mi vida va a cambiar”, afirmó.

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En la misma situación se encuentra Isabel, quien ve en este proceso una oportunidad para demostrar que puede alcanzar la meta que se propuso.

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Los aspirantes usaron tabletas propiedad de la UNAM y algunas prestadas por el Inegi en el examen de control que se aplicó en el Palacio de los Deportes. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

“Es una nueva oportunidad para sentir que sí cumplí conmigo misma y con mi sueño de estar yo en la UNAM”, expresó.

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Con el inicio del ciclo escolar 2026-2027, quienes resulten seleccionados podrán incorporarse a alguna de las 134 licenciaturas y 253 opciones educativas que ofrece la UNAM en sus distintos planteles y sedes académicas.

Fernando considera que el ingreso a la universidad marcará un antes y un después en su vida.

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“Entrar a la Universidad es, en este caso a la UNAM, un gran cambio, porque son nuevas responsabilidades, nuevas metas, es una nueva vida”, señaló.

Hasta las 16:00 horas de este martes habían participado 18 mil 837 aspirantes en los primeros cinco turnos realizados en la Ciudad de México. Las aplicaciones concluirán este miércoles en el Palacio de los Deportes con tres turnos más, poniendo fin al proceso extraordinario de evaluación presencial.

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