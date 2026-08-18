Sin contratiempos visibles ni incidentes relevantes, este martes se realiza el segundo turno del examen de control presencial que aplica la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a aspirantes que participaron en el proceso de ingreso a licenciatura 2026.

A diferencia de la jornada del lunes, cuando algunos sustentantes reportaron fallas técnicas en tabletas y problemas de conexión, la aplicación de la prueba transcurre un ambiente de tranquilidad en el Palacio de los Deportes, una de las sedes habilitadas por la institución.

La UNAM convocó a 58 mil 400 aspirantes a presentar este examen extraordinario en cuatro sedes del país: Ciudad de México, León, Oaxaca y Tlaxcala, luego de las irregularidades detectadas en el primer concurso de selección realizado en línea.

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Tan sólo en la capital del país fueron citados 53 mil 568 jóvenes distribuidos en nueve turnos. Las evaluaciones se desarrollan en dos pabellones y en el domo del Palacio de los Deportes, donde miles de aspirantes responden una prueba de 120 reactivos en tabletas sin acceso a internet.

Aspectos del examen de control presencial para aspirantes a ingresar a la UNAM en el Palacio de los Deportes este 18 de agosto de 2026. Foto: Santiago Cadena/ EL UNIVERSAL

La aplicación del examen forma parte de las medidas adoptadas por la Universidad tras detectar anomalías en el proceso de admisión 2026, en el que se registraron más de 191 mil aspirantes y participaron 158 mil 712 sustentantes.

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De acuerdo con la UNAM, únicamente 21 mil 962 lugares están disponibles para el ciclo escolar 2026-2027, por lo que el resultado de esta evaluación será determinante para la asignación definitiva de espacios en escuelas y facultades.

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Personal universitario, notarios públicos y auditores supervisan el desarrollo de la prueba para garantizar la seguridad, resguardo y validez de los resultados.

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Aspectos del examen de control presencial para aspirantes a ingresar a la UNAM en el Palacio de los Deportes este 18 de agosto de 2026. Foto: Santiago Cadena/ EL UNIVERSAL

Las autoridades universitarias prevén concluir la aplicación del examen de control en los próximos días para posteriormente realizar la ponderación y asignación final de lugares antes del inicio de clases, programado para el 31 de agosto.

em/apr